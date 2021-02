Claro, Antel y las llamadas indeseadas a los clientes: qué dice la ley y cómo evitarlo

A Gabriela la llamaron por teléfono desde la empresa Claro. Le promocionaban un nuevo servicio. Ella asegura que la operadora le indicó que "habían notado que estaba gastando mucho con Antel". Y por eso querían ofrecerle un servicio en el nuevo proveedor.

En un hilo en Twitter, afirma que preguntó cómo sabían lo que gastaba. La operadora le dijo que no se lo podían decir. Gabriela le preguntó de dónde habían sacado su número. La operadora le aseguró que tampoco se lo podían explicar.

Me acaban de llamar del número 096173564, después de escuchar casi un minuto de música, me atendió una chica, diciéndome q llamaba de @UruguayClaro q ATENCION, habían notado q estoy gastando mucho con @AntelDeTodos y q ellos querían ofrecerme su servicio (sigue) — Gaby (@agpm75) February 2, 2021

Tras relatar toda la historia en Twitter, desde la cuenta oficial de Claro le pidieron disculpas "por las molestias ocasionadas". Y le dijeron que podrían iniciar un trámite para que no vuelvan a llamarla ofreciéndole promociones. "Brindame por favor tu número de línea por DM (mensaje privado en la red social), hora exacta y fecha de llamado", le dijeron.

Sobre los supuestos datos que conocía la operadora que Gabriela consumía de Antel, desde Claro le dijeron: “No es posible saber el consumo de una línea en otra compañía, tal vez te informaron eso para ofrecerte algún plan en particular”.

Gabriela contestó que no le molestaba que la llamaran y que no daría su número de teléfono. Solo enfatizó que quería saber de dónde sacaron su número de teléfono. También pidió que Antel aclare esta situación.

Más casos y todas las versiones que dio Claro

Tras este mensaje de Gabriela en Twitter, fueron varios usuarios más que se reportaron reclamos a Claro por estas llamadas realizadas cuando los usuarios aseguran que nunca dieron números privados.

La compañía explicó en Twitter cómo logra llamar a personas de otras compañías: "Te cuento que los números se obtienen por medio de una base de datos. En este caso, con respecto a los llamados, los mismos solo se realizan para ofrecerte servicios y promociones que tenemos".

Te cuento que los números se obtienen por medio de una base de datos. En este caso, con respecto a los llamados, los mismos solo se realizan para ofrecerte servicios y promociones que tenemos(...) — UruguayClaro (@UruguayClaro) February 3, 2021

Otro usuario cuestionó esta práctica y desde la cuenta de esta empresa agregaron: "Claro, Antel o Movistar, cuentas (sic) con esta base de datos, donde sacan número de contactos, para poder vender el servicio".

Comprendemoos lo que nos indicas, Claro, Antel o Movistar, cuentas con esta base de datos, donde sacan número de contactos, para poder vender el servicio.

Nuevamente te pido disculpas por las molestias ocasionadas. Muchas gracicas por escribirnos. L.O. — UruguayClaro (@UruguayClaro) February 3, 2021

Varios usuarios aseguraron en la misma plataforma que recibieron llamadas muy similares de este proveedor y muchos decían que se vulneraba la ley de protección de datos personales. Desde la compañía invitaron a los usuarios que faciliten el número de contacto para que no se comuniquen más.

Una fuente vinculada al directorio de Claro a Cromo contradijo esta versión dada por la compañía en las redes sociales. La respuesta que se dio en Twitter “no está bien expresada”, aseguraron desde la compañía. “Se trabaja con números aleatorios. Se contacta a los usuarios de acuerdo a los prefijos de numeración, que son los que permiten identificar a qué compañía pertenece el cliente”, indicó una fuente.

Luego, agregaron más información a cómo es la maniobra que realizan: "Claro se comunica con usuarios de otras compañías de manera aleatoria, lo que significa que no se sabe a quién se contacta. Es decir, no implica manejo de datos personales. Si a la persona está interesada en la oferta que se le acerca, eventualmente serán ellos mismos quienes proporcionarán sus datos personales".

Desde Movistar indicaron que no es cierto que tengan acceso a información de otras compañías. "No tenemos acceso a los datos de los clientes de la competencia. Solamente accedemos a los de nuestros clientes, los cuales NO se comparten", indicaron a Cromo desde el directorio.

Antel, en tanto, aseguró vía Twitter que por la ley de protección de datos personales (18.331) “no brindan información de sus clientes a terceros”. Y sugirieron plantear las quejas "con la empresa en cuestión".

En diálogo con Cromo, el ente estatal agregó: "Antel no puede entregar la base de datos de sus clientes en virtud de la prohibición establecida en la ley de protección de datos personales. Por el mismo motivo, tampoco puede adquirir ni acceder a las bases de datos de clientes de los operadores de la competencia, pues sería un uso indebido o fuera del marco legal. Los sistemas que utilizan otras compañías para acceder o generar llamadas a teléfonos de nuestro clientes, los desconocemos y no podemos dar respuesta a dicha pregunta".

Qué dicen los expertos: ¿una posible sanción?

Patricia Díaz es abogada y miembro del grupo Datysoc, una organización interdisciplinaria interesada en velar por los derechos humanos en la era digital en Uruguay. Sobre este tema dijo que el acceso a una base de datos puede ser legal siempre y cuando se sepa cómo tienen estas bases de datos, y que los usuarios den su aprobación.

"La única forma de que lo sea es que cumpla con el artículo 6 de la ley de protección de datos personales que habla del principio de legalidad: significa que para haber obtenido la base de datos de forma legal tuvo que haber consentimiento previo de las personas que son llamadas. O que esa base sea una base pública”, indicó.

Según Díaz, “es algo difícil que esa base de datos que explicó la usuaria en Twitter venga de un listado público y sea fácilmente accesible en internet”.

La opinión de esta experta, basado en los artículos de la ley 18.331, en lo que explicó la usuaria en Twitter y lo que le contestó Claro en la misma red social, es que puede ser pasible de una denuncia de la usuaria ante la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (Urcdp), el organismo gubernamental que vela por la protección de la información de la ciudadanía.

De todas formas, aclaró que la respuesta de Claro acerca de los llamados a números aleatorios puede significar que no haya consecuencias legales, aunque eso dependerá de la interpretación de la Urcdp.

Pablo Schiavi, abogado y experto en protección de datos personales, indicó a este medio que los números de teléfono de celular no están en una base pública. "Solo los tiene el Ministerio del Interior", indicó.

Que la empresa realice llamadas aleatorias "no tiene nada de ilegal". "Es una práctica empresarial. Aunque dudo que se pongan a llamar a una persona a mansalva. Las personas que se estaban quejando era porque se dirigían a ellas con nombre y apellido y porque tenían más que el número de celular".

Parecido a un spam

Díaz aclaró que esta práctica es muy similar al famoso spam: el correo electrónico no solicitado que recibimos en nuestra casilla y que se envía a un gran número de destinatarios con fines publicitarios o comerciales. “¿Por qué me llegó si nunca pedí ni di mi información para que me contactaran?”, se pregunta más de uno.

La Urcdp, conocedora de estas prácticas, tiene algunas denuncias referidas a esta modalidad y ha resuelto sanciones contra algunas empresas por este tema desde hace varios años. Una de ellas fue en 2013, según consta de un documento del 23 de mayo al que accedió Cromo.

La denuncia indica que “la denunciante alega haber recibido spam” en su correo electrónico, pero “la empresa denunciada manifiesta que cuentan con una base de datos de clientes de los vendedores”.

Luego de las actuaciones, la Urcdp señala que “es legítimo comunicarse por correo para ofrecer un producto, cuando se tiene conocimiento de ciertos datos personales que no requieren el consentimiento, cuando esos datos son aportados por los propios titulares o cuando figuran en documentos accesibles al público”.

Las averiguaciones del organismo indican que “no surge de las actuaciones que el correo de la denunciante figure en una fuente accesible al público, así como tampoco se ha aportado por parte de la empresa, la prueba de que se ha recabado el consentimiento de la misma”.

Por eso, se decidió realizar una “sanción con observación” e intimaron a que inscriban las bases de datos en esta unidad; de lo contrario, podrían aplicar medidas más severas.

Spamers, un karma de internet

Maximiliano Alonzo, experto en ciberseguridad que trabaja en la empresa TIB, dijo que los "spamers" pueden utilizar varias fuentes de información para mandar un correo electrónico de este tipo.

Uno de ellos es a través de hackeos a bases de datos de empresas que hayan hecho previamente o bases de datos que estén públicas y no deberían, pues no poseen la debida seguridad informática. Esa vulnerabilidad puede ser aprovechada por alguien con fines comerciales o maliciosos.

Una segunda modalidad es analizar si algún usuario muestra sus datos personales (correo electrónico, teléfono o algún otro) en las redes sociales. Esto puede darse porque no configuró o actualizó la privacidad de su cuenta y permite que otras personas vean información.

Una tercera modalidad, agregó Alonzo, es la generación de mails. "Los atacantes empiezan a probar nombres de correos. Si manda, manda o, de lo contrario, rebota", comentó. "Las fuentes puede ser variadas", puntualizó.

Las empresas que ofrecen servicios de e-mails (Google con Gmail, por ejemplo) han desarrollado algoritmos que son capaces de determinar cuándo un correo es un spam y lo lleva a una carpeta con ese nombre de manera automática. Los usuarios, además, pueden marcar que un mail es un spam y todo lo que llegue a su casilla proveniente de esa dirección se envía automáticamente a esa carpeta.

Cómo evitar llamadas de extraños

Los usuarios de la versión iOS 13 de iPhone en adelante pueden bloquear llamadas de parte de números con quienes nunca hayan tenido un vínculo y no estén guardados en la lista de contactos. Para activar ese servicio se debe ir a Configuración/Teléfono/Silenciar números de teléfono desconocidos. “Las llamadas de los números desconocidos se silenciarán, se enviarán al buzón de voz y aparecerán en tu lista de llamadas recientes”.

De todas formas, Apple aclara: “Si anteriormente le enviaste mensajes a alguien y usaste su número de teléfono, o si una persona compartió su número de teléfono contigo en un mensaje de correo electrónico, las llamadas telefónicas de ese número entrarán".

En Android puede variar de acuerdo al dispositivo y a la versión del sistema operativo que esté utilizando.

Los modelos más suntuosos de Samsung (como el Galaxy S20, por ejemplo) se puede bloquear yendo a Configuración/Bloquear llamadas anónimas.

Otra es ir a Configuraciones/Llamada/Rechazo de llamadas/Lista de rechazo automático/ Crear. Es indispensable escribir el número de teléfono o el nombre de la persona que quieras bloquear.

Hay algunos modelos en los que se puede ir al registro de llamadas, y deshabilitar aquellas que ingresen desde números específicos. En ese caso hay que seleccionar el número que se desea bloquear, luego apretar el botón "Más", finalmente un menú de tres puntos ubicado en la esquina superior derecha y elegir "Agregar a la lista de rechazados".