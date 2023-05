Claves del armamento y la estrategia nuclear de la Federación Rusa

En un detallado estudio de Hans M. Kristensen, Matt Korda y Eliana Reynolds, Russian Nuclear Weapons, se estima que Rusia tiene una reserva de aproximadamente 4489 ojivas nucleares asignadas para ser utilizadas por lanzadores estratégicos de largo alcance y fuerzas nucleares tácticas de corto alcance. Este es un aumento neto de aproximadamente 12 ojivas con respecto al año pasado, en gran parte debido a la adición de nuevos misiles balísticos intercontinentales y un nuevo submarino de misiles balísticos, así como al retiro de ojivas más antiguas.

De las ojivas almacenadas, aproximadamente 1.674 estratégicas están desplegadas. Unas 834 en misiles balísticos terrestres, unas 640 en misiles balísticos lanzados desde submarinos y posiblemente 200 en bases de bombarderos pesados. Aproximadamente, otras 999 ojivas estratégicas están almacenadas, junto con unas 1.816 no estratégicas. Además del arsenal militar para las fuerzas operativas, hay una gran cantidad (aproximadamente 1.400) de ojivas retiradas, pero aún en gran parte intactas en espera de ser desmanteladas, para un inventario total de aproximadamente 5889 ojivas.

Rusia se encuentra en las últimas etapas de una modernización de décadas de sus fuerzas nucleares estratégicas y no estratégicas para reemplazar las armas de la era soviética con sistemas más nuevos. En diciembre de 2022, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, informó que las armas y equipos modernos ahora representan el 91,3% de la tríada nuclear de Rusia, un aumento del 2,2% respecto al año anterior.

Según los autores del informe, estos valores porcentuales de modernización probablemente vienen con una incertidumbre significativa, ya que no está claro qué metodología está utilizando Rusia para hacer esos cálculos. En años anteriores, los comentarios de Putin enfatizaron la necesidad de que las fuerzas nucleares de Rusia sigan el ritmo de los competidores de Rusia: “Es absolutamente inaceptable permanecer inactivo. El ritmo de cambio en todas las áreas que son críticas para las Fuerzas Armadas es inusualmente rápido en la actualidad. Ni siquiera es la velocidad de la Fórmula 1, es supersónica. El que se detiene por un segundo, empieza a quedarse atrás inmediatamente”.

El programa de modernización nuclear de Rusia parece motivado en parte por el fuerte deseo del Kremlin de mantener la paridad general con los Estados Unidos y mantener el prestigio nacional, pero también para compensar las fuerzas convencionales inferiores, así como la aparente convicción de los líderes rusos de que el sistema de defensa contra misiles balísticos de los Estados Unidos constituye un riesgo futuro real para la credibilidad de la capacidad de represalia de Rusia.

El pobre desempeño de las fuerzas convencionales rusas en la guerra contra Ucrania y el agotamiento de las reservas de armas no nucleares probablemente profundizarán la dependencia rusa de las armas nucleares para su defensa nacional. A lo largo de su guerra en Ucrania, Rusia llevó a cabo una serie de ataques con misiles utilizando armas de precisión de doble capacidad y largo alcance, como los misiles de crucero Kh-101 lanzados desde el aire, los misiles de crucero 3 M–54 Kalibr lanzados desde el mar, los misiles de crucero 9-A- 7760 misiles balísticos Kinzhal y misiles Iskander lanzados desde tierra.

Además, el Ministerio de Defensa del Reino Unido publicó varios informes de inteligencia que identifican que Rusia utilizó municiones y misiles de crucero antiguos desprovistos de ojivas nucleares en Ucrania, incluido el Kh-55. Las fuerzas rusas también reutilizaron misiles antibuques y sistemas de defensa antimisiles, incluido el S-300, para capacidades de ataque terrestre, lo que algunos analistas suponen que es otra señal de que el arsenal de armas de largo alcance de Rusia está disminuyendo a medida que se prolonga la guerra.

Dejando de lado la política y la estrategia, el desarrollo de múltiples sistemas de armas, en lugar de concentrar los recursos en uno o dos, también indica la fuerte influencia del complejo militar-industrial estadounidense en la planificación del despliegue nuclear de Rusia.

Los programas de modernización nuclear de Rusia, combinados con un aumento en el número y tamaño de sus ejercicios militares y amenazas nucleares explícitas ocasionales contra otros países, contribuyen a la incertidumbre sobre las intenciones a largo plazo de Rusia y al creciente debate internacional sobre la naturaleza de su estrategia nuclear. Estas preocupaciones, a su vez, estimulan mayores gastos de defensa, programas de modernización nuclear y oposición política a mayores reducciones de armas nucleares en Europa y los Estados Unidos.

Para febrero de 2018, Rusia había reducido significativamente la cantidad de ojivas desplegadas en sus misiles balísticos para cumplir con el límite básico del Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START) de no más de 1.550 ojivas estratégicas desplegadas. Se desconoce el desglose específico y preciso de las armas nucleares de Rusia porque Moscú, a diferencia de los Estados Unidos, no publica una descripción general no clasificada de sus fuerzas estratégicas.

Sin embargo, se estima que la reducción puede haber implicado reducir el número de ojivas en cada misil balístico intercontinental (ICBM) SS-18 y SS-27 Mod 2, así como en cada misil balístico lanzado desde submarinos SS-N-32. (SLBM). Esto demuestra que New START impone restricciones reales a las fuerzas estratégicas desplegadas por Rusia.

El resultado parece ser una mayor dependencia de una reserva estratégica de ojivas no desplegadas que se pueden cargar en misiles para aumentar el tamaño de la fuerza nuclear, una estrategia en la que los Estados Unidos confió durante varias décadas.

El intercambio de datos New START más reciente, declarado el 1° de septiembre de 2022, enumeró a Rusia con 1.549 ojivas desplegadas atribuidas a 540 lanzadores estratégicos, según el Departamento de Estado. Estos números difieren de las estimaciones presentadas en el informe de Kristensen, Korda y Reynolds porque las reglas de conteo del Nuevo START atribuyen artificialmente una ojiva a cada bombardero desplegado, a pesar de que los bombarderos rusos no llevan armas nucleares en circunstancias normales. Además, el informe cuenta las armas almacenadas en las bases de bombarderos que se pueden cargar rápidamente en un avión como "desplegadas".

Rusia, al igual que los Estados Unidos, podría potencialmente cargar varios cientos de ojivas adicionales en sus lanzadores, pero el límite central del Nuevo START les impide hacerlo. El tratado proporciona un importante nodo de transparencia para las fuerzas nucleares estratégicas tanto de Rusia como de los Estados Unidos: hasta marzo de 2023, los Estados Unidos y Rusia habían completado 328 inspecciones in situ combinadas e intercambiado más de 25.000 notificaciones; sin embargo, no se realizaron este tipo de inspecciones desde abril de 2020, primero debido a la pandemia de Covid-19 y luego debido a la negativa de Rusia a permitir las inspecciones de los Estados Unidos.

Desde entonces, los funcionarios rusos aclararon las palabras de Putin diciendo que, aunque Rusia ya no intercambiará datos y notificaciones de conformidad con el tratado, todavía tiene la intención de cumplir con los límites centrales del nuevo START.

Si Rusia decidiera exceder los límites del tratado, teóricamente podría cargar cientos de ojivas en sus sistemas de lanzamiento desplegados, posiblemente aumentando su arsenal nuclear listo para su uso en un 60%. La rapidez con la que se pueda hacer esto depende en gran medida del sistema de armas: los bombarderos se pueden cargar en cuestión de horas o días, mientras que la carga completa de los submarinos y los misiles balísticos intercontinentales podría llevar meses o incluso años, dado el tiempo que se tarda en hacer volver a los submarinos al puerto y en cambiar la configuración de la ojiva en cada misil balístico intercontinental.

Para los autores, el debate internacional sobre el pensamiento estratégico nuclear de Rusia alcanzó un nuevo nivel de intensidad, particularmente después de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. La política de disuasión oficial de Rusia, que se actualizó por última vez en 2020, establece condiciones explícitas bajo las cuales podría lanzar armas nucleares: para tomar represalias contra un ataque en curso “contra sitios críticos gubernamentales o militares” con misiles balísticos, armas nucleares u otras armas de destrucción masiva (WMD), y para tomar represalias contra “el uso de armas convencionales cuando la existencia misma del estado está en peligro”.

A pesar de las suposiciones previas de Washington sobre un cambio hacia una mayor confianza en el primer uso potencial de armas nucleares en torno a una política de "escalar a desescalar" de bajo rendimiento, la política oficial de Rusia es en gran medida consistente con reiteraciones públicas anteriores de la estrategia nuclear rusa.

Esto incluye comentarios que el presidente Putin hizo al Valdai Club en octubre de 2018, cuando afirmó que “nuestra doctrina de armas nucleares no prevé un ataque preventivo. Más bien, nuestro concepto se basa en un contraataque recíproco. Esto significa que estamos preparados y usaremos armas nucleares sólo cuando sepamos con certeza que algún agresor potencial está atacando a Rusia, nuestro territorio”.

Además, esto es consistente con afirmaciones anteriores de la política nuclear rusa, que en gran medida se mantuvo sin cambios desde que el presidente Putin llegó al poder en 2000.

Sin embargo, los funcionarios rusos hicieron muchas declaraciones sobre las armas nucleares que parecen ir más allá de la doctrina publicada, amenazando con usarlas potencialmente en situaciones que no cumplan con las condiciones descritas.

Un ejemplo de lo anterior lo constituyen las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores Serguei Lavrov en abril afirmando que, aunque Rusia está comprometida en que nunca se debe librar una guerra nuclear, los "riesgos son bastante altos hoy y las amenazas no deben subestimarse”.