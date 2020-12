Coalición derogó obligación de presentar boletas para rendir viáticos

La Cámara de Senadores aprobó este martes derogar la ley 19.771 que establecía la obligatoriedad para los funcionarios públicos de presentar boletas a la hora de rendir cuentas por viáticos.

La ley había sido aprobada en 2019 con los votos de todos los partidos pero su aplicación había sido prorrogada. La derogación de la normativa se realizó solo con los votos del oficialismo.

A cambio de esta normativa, el proyecto de Presupuesto establece una serie de requisitos para rendir viáticos pero no obliga a presentar boletas o facturas. Esa rendición de cuentas tiene valor de declaración jurada.

“Lo que se está derogando es una rendición de cuentas obligatoria para todos los señores senadores, ministros, jerarcas y demás. Ahora vamos a regresar y vamos a decir me dieron tanto y gasté tanto”, dijo en sala el senador frenteamplista Alejandro Sánchez.

Para Sánchez la ley votada durante la administración anterior era un “avance importantísimo” en transparencia. “Se hizo mucho discurso, que comparto, pero alguien dijo que en las pequeñas cosas se escapan. Aquí estamos habilitando que cuando los funcionarios públicos viajemos no tengamos que traer boletas”, agregó.

Inés Guimaraens

El régimen aprobado aplicaba tanto para viajes al exterior como para el interior del país.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo también votó la derogación de la normativa pero luego pidió rectificar la votación y mantuvo el sistema de rendición de cuentas.

El senador blanco Jorge Gandini aseguró que lo que se está haciendo con este cambio es “un esfuerzo para resolver un problema”. “Es una normativa que se puede aplicar. Podemos dar un debate sobre la ética pero el gobierno que votó la ley (19.771) no la aplicó”, dijo.

El legislador de Por la Patria se concentró en los viajes al interior y aseguró que no se aplica porque de hacerlo ningún funcionario realizaría viajes al interior. “Un enfermero que trabaja 6 horas y tiene que trasladar un paciente a Tacuarembó, duerme en la ambulancia o en la casa de un amigo y se hace unos mangos con los viáticos porque no se le paga horas extras”, dijo y agregó que si se obliga a rendir los viáticos no va nadie al interior.

Gandini dijo que “puede haber” abusos pero que al ser una declaración jurada, si el funcionario miente se lo puede destituir.

El senador blanco Sebastián Da Silva, en tanto, aseguró que “hay que ser coherentes” y dijo que él “no cobrará ni un solo centavo de viático” en la legislatura. Sin embargo, levantó su mano para derogar la normativa y establece el nuevo régimen.

Para el legislador Óscar Andrade con este cambio se está “dando una pésima señal” e indirectamente cuestionó la posición de Da Silva: “No estamos votando lo que va a hacer uno sino las reglas de juego para todos”.

La normativa actual establece que hasta un 20% de los viáticos pueden rendirse sin boletas para contemplar “imprevistos”.