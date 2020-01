Colecciónde Ariana Grande llega a H&M Montevideo

Llegará a tres tiendas H&M de Montevideo el próximo 30 de enero, la colección Thank you, next, licencia de Ariana Grande, compuesta por unos 30 artículos, incluyendo canguros, camisetas largas, tops, gorros, broches para el cabello y una mochila con cordón.

"Esta colección licencia de Ariana Grande consta de todo lo que un verdadero fanático podría necesitar; el canguro, crop tops y broches para el cabello que dicen: Thank you, next. Diseñar una colección como esta ha sido muy divertido; todas las piezas son ideales para cualquier fan de Ariana”, dijo Emily Björkeheim, directora de diseño de la sección Divided de H&M.

Para celebrar el lanzamiento de la colección en Uruguay, el jueves 30 de enero, entre las 10.00 y las 13.00 horas, las 30 primeras personas en adquirir prendas y/o accesorios de la colección en la tienda H&M de Montevideo Shopping podrán disfrutar de un spot exclusivo con maquillaje, nail art y una divertida cabina de videos.