Colocación total del Corriedale de El Hornero a un precio promedio de US$ 431

El jueves 5 de marzo, en el local Conventos, Federico Rodríguez Negocios Rurales dispersó la borregada Corriedale de cabaña El Hornero, de Rodolfo Reboledo.

El 5° remate anual del establecimiento concluyó con la colocación total de la oferta, tanto en machos como en hembras.

Los carneros hicieron un promedio de US$ 431, un máximo de US$ 600 y un mínimo de US$ 350.

Las borregas alcanzaron un máximo de US$ 112, un mínimo de US$ 90 y promediaron US$ 103.

Federico Rodríguez, director de la firma rematadora, dijo a El Observador que fue un remate que tuvo “una buena dinámica” y que contó con una linda presencia de vecinos, amigos y familia.

Resultados feria quincenal

El escritorio también llevó a cabo, ese jueves, su tradicional feria quincenal que finalizó con un 100% de colocación tanto en vacunos como en lanares. A pesar del déficit hídrico que vive gran parte del país, la comercialización transcurrió “con buena demanda”.

La siguiente feria del escritorio será realizada el jueves 19 de marzo.

Toda la información la obtiene comunicándose con el 099 803 286 o ingresando en el sitio federicorodriguez.com.

