Colonia Express analiza su continuidad ante juicios laborales por US$ 6,7 millones

Colonia Express enfrenta cinco juicios laborales presentados por capitanes y jefes de máquinas por US$ 6,7 millones. Reclaman el pago de horas extras, pese a que en un convenio se establece que ese personal es considerado superior y por tanto no tiene limitada su jornada de trabajo. Ante ello, la empresa afirma que deberá replantear la viabilidad de sus negocios en Uruguay. La situación de la empresa es una demostración de los vericuetos que tiene la legislación laboral local.

Además de estar incluida dentro de los convenios colectivos de transporte marítimo en los Consejos de Salarios, la compañía firmó un acuerdo bipartito con el sindicato en junio de 2014 que se extendió hasta mayo de 2017. El artículo 23 del documento establece que “los capitanes y jefes de máquina son considerados personal de confianza, sin limitación horaria”. A su vez, en convenios tripartitos las categorías de capitán y jefes de máquinas no tienen laudo, por ser considerado personal superior de la compañía.

Por tanto, la empresa entiende que no corresponde el pago de extras por trabajo fuera de las 8 horas. Los empleados con estas características perciben un salario de entre US$ 7.000 y US$ 10.000.

Según contó a El Observador el presidente de Colonia Express, Sebastián Planas, en 2016 llegó el primer inconveniente. Un jefe de máquina fue despedido por negligencia y entonces presentó una demanda reclamando el pago de horas extras. El argumento radicó en una formalidad. Al trabajador, a pesar de ser personal de confianza, se le abonaban en el recibo de sueldo horas extras y entonces sostuvo que eso marcaba que se le había limitado la jornada laboral. Sin tomar en cuenta el convenio firmado entre la empresa y el sindicato, la Justicia le otorgó razón y cobró la acción judicial por US$ 360.000.

Meses después del fallo judicial, ya en 2017, vencía el acuerdo bipartito. “Ahí hubo una reunión con todos los trabajadores que eran personal de confianza. Se les comentó la decisión de la justicia. Ellos dijeron que era una barbaridad y estuvieron de acuerdo en que no les correspondía el cobro de horas extras”, recordó Planas. Entonces, se redactó un nuevo convenio que fue homologado judicialmente. “Pero ahí comenzó el problema porque muchos vieron que había un negocio y podían triplicar o cuadruplicar una indemnización”, relató.

El año pasado la empresa comunicó a 15 empleados que los que no aceptaran el convenio firmado serían despedidos. Diez aceptaron y cinco no. Los últimos tomaron el mismo camino que el anterior jefe de máquina cesado y presentaron juicios —que todavía no tienen sentencia— por un total de US$ 6,7 millones. “Lo que reclaman no está en el convenio y piden US$ 1 millón cuando corresponde una indemnización por US$ 100.000”, explicó el empresario. En uno de los casos la liquidación es de US$ 80.000 y la demanda por US$ 1,3 millones.

Planas fue recibido este martes por el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y le entregó todos los antecedentes por escrito. Pese a la sorpresa por la magnitud de las cifras manejadas en los cinco reclamos, la cartera no puede mediar ya que la situación se encuentra en la órbita judicial.

Los negocios en Uruguay

Colonia Express tiene otros emprendimientos instalados en Uruguay. La compañía es propietaria del complejo de cabañas Tío Tom en Maldonado y la finca turística de vinos Wood & Wine en Colonia. Además, está construyendo dos buques más para su flota. Uno es un ferry de alta velocidad que estará pronto en octubre. El otro será convencional para conectar Juan Lacaze con Buenos Aires. Para este último, la compañía le planteó al gobierno instalar una terminal de pasajeros en la localidad coloniense.

“Si tenemos otro fallo en contra vamos a replantear el negocio, no se puede seguir invirtiendo en esto. Se cae de maduro: cada vez que la empresa tome un empleado de este tipo va a tener este problema. Así no hay manera, es inviable”, cuestionó el empresario.

“¿Cómo le explico a los socios que hay juicios por más de US$ 6 millones por indemnizaciones que son de US$ 400.000?”, añadió.

En otro orden, en el documento presentado ante Murro, Colonia Express indicó que los cinco juicios reclaman además el pago de otras 8 horas extras por día por el tiempo que los trabajadores estaban durmiendo en Buenos Aires.

“Dicen que a ellos les corresponden 24 horas porque si bien dormían, estaban disponibles”, sostuvo.

“Entonces el planteo es: ‘una noche me llamaron para preguntarme si había cerrado un grifo’. Llevan un testigo que dice que sí, que recibió la llamada telefónica y así justifican que estaban a disposición”, dijo. “¿Si sos personal de confianza y salta la alarma de la fábrica a las tres de la mañana, no atendés el teléfono?”, preguntó.

“Pero como una vez los llamaron entienden que les corresponde cobrar 8 horas más por día por 5 o 7 años y como las consideran extras son dobles y aparte nocturnas”, relató.

Planas es argentino y siempre sostuvo que había algo diferente en las relaciones laborales uruguayas respecto a las de su país. “Acá cuando se firma un convenio con un sindicato es como una ley, hay conciencia de las dos partes sobre eso”, expresó. Sin embargo, en el caso de su empresa expuso que “ahora hay un gran negocio, mucho dinero y les importa un bledo todo”.