Colorados adjudican problemas en Turismo a tema de relacionamiento personal

El mismo día que sesionó por primera vez la Agrupación de Gobierno del sector Batllistas, las miradas volvieron a posarse sobre el ministro de Turismo, Germán Cardoso, que integra esa agrupación y que incluso fue uno de los oradores en la reunión de este jueves.

La reunión se llevó a cabo horas después de que el director nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero (Lista 15), cuestionara públicamente la política de compras impulsada por Cardoso en el ministerio y asegurara que el secretario de Estado pidió su remoción por negarse a firmar contrataciones que, según declaró a Búsqueda, incumplían las normas.

Las reacciones en la coalición fueron cautas y, más allá de algunas críticas desde el Frente Amplio, pocos dirigentes se pronunciaron con contundencia. En el Partido Colorado, a pesar de que no analizaron el tema de fondo, adjudican los problemas a un tema de relacionamiento personal, según dijeron fuentes partidarias.

En Presidencia, en tanto, siguen el caso con prudencia y el presidente Luis Lacalle Pou pidió mayor información sobre lo sucedido para estudiar el tema antes de pronunciarse, según dijeron a El Observador fuentes cercanas al mandatario.

“La relación estaba muy tirante desde hace bastante tiempo. Desde, por lo menos, fines del año pasado había problemas de relacionamiento”, dijo una de las fuentes consultadas.

Cardoso, que dijo que su accionar fue ajustado a derecho y en consulta con el Tribunal de Cuentas, se pronunció en el mismo sentido. "Es absolutamente natural y humano cuando hay discrepancias y diferencias cuando hay jerarquías", dijo a El Espectador y agregó que “las decisiones pasan por tener una misma línea de acción” y que en este caso no estaba sucediendo.

Hace unos diez días, Cardoso había transmitido a sus compañeros de partido que había perdido la confianza en el director y que iba a pedir su remoción.

Apenas dos meses después de asumir al frente del Ministerio de Turismo, Cardoso y Monzeglio designaron a un grupo de coordinación integrado por Cesar Iroldi, técnico en Turismo, y Daniel Reta, abogado y asesor del ministro. Esa decisión se tomó, según dijeron las fuentes consultadas, a raíz de que la cúpula de la cartera veía que Pérez Banchero no estaba cumpliendo con las tareas asignadas.

Diego Battiste

Lacalle pidió más información antes de pronunciarse

Como el director nacional de Turismo es uno de los tres ordenadores de gasto que tiene el ministerio –puede firmar para destinar recursos- ese grupo hacía determinados trabajos y luego requería la autorización de Pérez Banchero para concretarlos pero, en algunos casos, se negaba a firmar.

A partir de la creación de ese grupo fue que empezaron los cruces entre Pérez Banchero y las principales autoridades del ministerio. Fuentes cercanas al director aseguraron que las primeras resoluciones que se negó firmar fueron sobre fin del año pasado.

Según declaró el jerarca a Búsqueda, esa oficina de coordinación desvirtuó "muchísimo el funcionamiento" porque cumplía funciones que le correspondían a la dirección nacional. Además, señaló como uno de los problemas, que la División de Marketing perdió peso en la toma de decisiones.

Trayectoria

Cardoso y Pérez Banchero se conocían desde hace varios años y tenían una buena relación hasta que llegaron al Ministerio de Turismo. Banchero se desempeñaba como prosecretario de Diputados en la pasada legislatura en la que Cardoso ocupaba una banca en la cámara baja.

Ahora era director nacional de Turismo en representación de la Lista 15, liderada por el actual director del Banco de Seguros del Estado, José Amorín, que, a su vez, había acordado para las elecciones nacionales con Batllisas y compartieron lista al Senado.

El subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, fue de los primeros en salir a defender a Cardoso y calificó a Pérez Banchero de “inoperante”.

"Este señor era inoperante en su accionar. Desde mi punto de vista, no era un tema normal. Trababa todo, no estaba de acuerdo en absolutamente nada, no entendía la mecánica del trabajo. Este director nacional de Turismo tenía que estar en territorio, saliendo a los distintos lugares del país y a los efectos de eso se le proporcionó un auto con chofer, pero no salía", dijo a El Observador.

Leonardo Carreño

Monzeglio defendió al ministro y calificó de inoperante Pérez Banchero

Además, los colorados entienden que no existe ninguna denuncia concreta en lo que dijo Pérez Banchero y, en caso de que exista, los compañeros de partido entienden que debería presentarla en los canales correspondientes.

El ahora exdirector de Turismo cuestionó que las compras directas por excepción se volvieran la norma en la contratación de publicidad y mencionó particularmente un contrato por US$ 500 mil a una sola empresa. Cardoso negó que se haya contratado por ese monto a un solo medio.

Desde el cambio de gobierno, el Ministerio de Turismo no realizó ninguna contratación por ese monto a una sola empresa, según un relevamiento realizado por El Observador en el sitio web Compras Estatales.

Fuentes cercanas a Pérez Banchero dijeron que el jerarca saldrá a dar explicaciones y a presentar sus fundamentos la próxima semana.

El sustituto

Este miércoles, Monzeglio se reunió con el intendente de Colonia, Carlos Moreira, para pedirle que Roque Baudean, actual director de Turismo del gobierno departamental, pase a desempeñarse en el lugar de Pérez Banchero.

Baudean, de filiación colorada, había llegado a Colonia por recomendación de Monzeglio luego de una consulta del intendente. Ante este nuevo panorama, el subsecretario conversó con Moreira para concretar este cambio. “Puso por delante los intereses del país”, destacó el subsecretario y agregó que el caso de Pérez Banchero se trata de un tema cerrado.