Colorados descartan pedir explicaciones a Talvi, y Sanguinetti pide cuidar fraternidad del partido

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado resolvió que no convocará al canciller Ernesto Talvi a que explique los motivos por los que decidió plantearle al presidente Luis Lacalle Pou una renuncia anticipada a su cargo en el Poder Ejecutivo.

El tema estalló en la noche del miércoles y no estaba previsto en el orden del día de la sesión de este lunes, pero fue abordado a raíz de una propuesta de la dirigente Margarita Machado, según supo El Observador a partir de participantes de la reunión.

Machado manifestó que estaba de acuerdo con un planteo que había realizado el diputado de Batllistas, Conrado Rodríguez, quien había dicho en El Espectador que era necesaria una “comunicación institucional” en la interna del partido.

La dirigente planteó que a su juicio era conveniente que Talvi asistiera al CEN -del que es integrante titular aunque no participa de las sesiones- dada la repercusión producida por sus declaraciones, pero el tema no llegó a someterse a votación, porque fue rechazado por el resto de los integrantes.

El secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, señaló que convocar a Talvi era “inconveniente” y propuso que esa posibilidad se postergara hasta el momento en que exista una definición. En su fundamentación, también consideró que las declaraciones que brindó a la prensa fueron “más que suficientes”.

El dos veces presidente, que lidera el sector Batllistas, también dijo que en estos momentos era importante cuidar la fraternidad, el compañerismo y que el partido se mostrara unido.

Camilo dos Santos

El senador de Ciudadanos, Adrián Peña, principal operador político de Talvi, agradeció que no fuera convocado y apoyó que se brinden señales de unidad.

Si bien las bancadas de Ciudadanos y Batllistas han trabajado de forma conjunta y la relación entre sus integrantes es buena, los líderes de los sectores -Talvi y Sanguinetti- están distanciados. El Observador informó a mediados de mayo que no se hablan desde fines de febrero e incluso Talvi no le ha atendido el teléfono en algunas instancias.

Talvi ha manifestado a su entorno que otorgarle la secretaría general del Partido Colorado a Julio María Sanguinetti fue el “error político más grande” que cometió en su corta carrera política. La decisión fue tomada luego de las elecciones internas de junio de 2019 en las que el economista superó al experiente político.

El distanciamiento tuvo su punto más alto ni bien asumió el gobierno, y Talvi anunció que no estaba dispuesto a firmar la venia de Julio Luis Sanguinetti –hijo del dos veces presidente– para la Comisión Administradora del Río Uruguay.

Julio Luis Sanguinetti le envió una serie de mensajes de WhatsApp en los que le expresó que lo vetaba por ser “hijo de” sin tomar en cuenta su currículum vitae. El dirigente, que fue coordinador de la campaña de Batllistas en las últimas elecciones, también le señaló que volverían a verse mano a mano, que no olvidaría lo sucedido y le reprochó que no se lo haya dicho previamente. “Política menor de un acomplejado”, escribió y cerró deseándole “lo mejor”.

Talvi no contestó e interpretó parte del contenido como “una amenaza”, y por eso anunció a la interna de la coalición que no solo no estaba dispuesto a firmar la venia para la CARU sino tampoco para ningún otro lugar en el gobierno. Finalmente lo hizo y Julio Luis Sanguinetti asumirá por estos días como vicepresidente de UTE.