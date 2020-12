Colorados profundizan críticas a Cabildo por límites a forestación que votó con el FA

La votación dividida de la coalición en el fin del año parlamentario sobre la iniciativa de Cabildo Abierto para impulsar cambios a la ley forestal abrió en los últimos días una andanada de críticas de referentes de las distintas corrientes del Partido Colorado a los liderados por el senador Guido Manini Ríos.

Además de los contrapuntos expuestos durante el debate en sala que tuvieron su punto más visible en el cruce entre el colorado Ope Pasquet y el cabildante Eduardo Lust, la cúpula del Partido Colorado se plegó en unanimidad para salir al cruce de los límites a la forestación votados el martes 15 por la Cámara de Diputados con votos de Cabildo Abierto, el Frente Amplio y el Partido Ecologista Radical Intransigente.

De inmediato a la votación, los ministros de Ciudadanos Adrián Peña (Ambiente) y Carlos María Uriarte (Ganadería) rechazaron las modificaciones, así como desde Batllistas salieron en defensa de una política impulsada en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, y también el exsenador colorado Pedro Bordaberry tuvo críticas al partido liderado por Manini Ríos.

El abordaje del tema estuvo además en el centro de la reunión de este lunes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. En el encuentro, Sanguinetti, actual secretario general de la colectividad, hizo énfasis en que se trata de una política de Estado que fomentó el crecimiento económico y el empleo.

En la reunión de dos horas realizada por videoconferencia los diputados Pasquet y Conrado Rodríguez cuestionaron el trámite parlamentario del proyecto. Del encuentro participó el ministro Peña, quien también hizo referencia a la celeridad con que fue discutido el proyecto, dijeron a El Observador fuentes coloradas.

Luego del encuentro, el Partido Colorado emitió una declaración en la que destacó “diversos aspectos del éxito nacional en el desarrollo forestal”. Según el comunicado, Peña señaló en la reunión “el celo de su ministerio para conciliar el necesario desarrollo forestal con la preservación medioambiental”.

Para ampliar en detalles técnicos, los colorados además recibieron este lunes en su Comité Ejecutivo al director nacional de Forestación, Carlos Faroppa. El jerarca destacó la evolución de la actividad que hoy representa el 3,8%, el segundo rubro en exportaciones, y 18 mil empleos directos. La declaración del Partido Colorado señaló que el jerarca “informó también de la relevancia que tiene la certificación de los bosques, que proyectan sus consecuencias sobre los bonos de carbono, la apicultura, el cultivo de hongos y otras producciones que adquieren también un valor de certificación”.

“Profundo desagrado”

El proyecto de ley establece que “la plantación de bosques generales y de rendimiento, tipificados en la Ley N° 15.939 (Ley Forestal), de 28 de diciembre de 1987 y decretos reglamentarios queda limitada a los suelos de prioridad forestal”. “La superficie total de bosques de rendimiento y generales en todo el país, no podrá superar el 10% (diez por ciento) de la superficie nacional bajo explotación agropecuaria definida en el Censo General Agropecuario. El cómputo de la superficie total de bosques de rendimiento y generales se establecerá a partir de los proyectos forestales aprobados por la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) e implantados en un plazo máximo de 5 años a partir de su aprobación”, dice el segundo artículo.

El diputado Conrado Rodríguez dijo a El Observador que los cambios votados “perforan la seguridad jurídica con la que se ha manejado Uruguay” y afirmó que “en ningún momento se demostró en sala que las otras actividades productivas estuvieran en riesgo con la forestación”.

Durante el debate en sala ocurrido el martes 15, el colorado Felipe Schipani expresó su deseo personal de que el presidente Luis Lacalle Pou vetara la iniciativa en caso de ser aprobada por el Senado. Además la sesión debió pasar a un cuarto intermedio luego de un acalorado debate entre Pasquet y Lust, que cruzaron acusaciones de “antidemocráticos”.

Por su parte, el editorial de la última edición del Correo de los Viernes, que responde al sector de Sanguinetti, también defendió la política forestal impulsada por el expresidente y señaló “profundo desgrado” por el “modo” de la discusión. Además apuntó de manera directa contra Manini Ríos.

“Lo que queremos es dejar sentado nuestro profundo desagrado sobre los modos de discutir un tema, que no aluden sólo a los legisladores de Cabildo Abierto sino aun al propio general Manini”, señaló la publicación luego de remarcar beneficios de fomentar la actividad.

“Según el diario El País, el general hoy senador, dijo, entre otras cosas, que ‘el Uruguay en cierta forma está apostando al papel higiénico de los chinos en lugar del alimento de la humanidad’. La frase es profundamente ofensiva, despectiva, gratuitamente hiriente”, continuó el editorial, que destacó que Uruguay vende tanto celulosa como alimentos “al que mejor los pague”.

Pero el final fue todavía más contundente. “Lamentamos que un líder político relevante de la coalición caiga a ese nivel de expresión. El éxito de la política forestal solo lo puede discutir una mentalidad muy conservadora. Lo que no quiere decir que UPM se haya negociado bien ni tampoco que no puedan discutirse algunos aspectos parciales del tema. Pero cuestionar el fondo mismo de lo que ha sido progreso, riqueza para el país, divisas para la producción y trabajo para la gente, no es razonable y, mucho menos, con expresiones despectivas que no contribuyen a un diálogo constructivo. En política, las palabras son hechos. Y hay que cuidarlas”, concluyó.

Por su parte, en una columna publicada este sábado en El País, en la que centró sus cuestionamientos en el Frente Amplio por señalarlo como contradictorio en el tema, el exsenador colorado Pedro Bordaberry abordó la aprobación parlamentaria de la semana anterior.

“Otro elemento peculiar de todo esto es que sea fruto de un acuerdo entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto. A primera vista parecían dos partidos que estaban en las antípodas uno del otro. Así se presentaban frente al electorado, en especial Cabildo. Ahora parecen ir de la mano y levantan juntos la bandera contra la forestación y la extranjerización de la tierra”, señaló Bordaberry.