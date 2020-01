Colorados proponen a Chediak para la IMM pero no convencen a Cabildo Abierto

El Partido Colorado propuso que el candidato único de la coalición para las elecciones departamentales de Montevideo sea Jorge Chediak, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia. El diputado Ope Pasquet contó a El Observador que Ernesto Talvi y Julio María Sanguinetti, los dirigentes colorados que encabezan las negociaciones con los demás partidos, presentaron su nombre en los últimos días.

Ahora, los referentes del Partido Nacional, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente deberán pronunciarse a favor o en contra de la propuesta. Según Pasquet, "Pablo Mieres dijo que le parecía muy bien" y "el Partido Nacional lo vio con muy buenos ojos".

A los dirigentes de Cabildo Abierto, en cambio, no les convence que Chediak sea el único candidato. El futuro senador Raúl Lozano, hombre de confianza de Guido Manini Ríos, señaló a El Observador que en la interna del partido valoran que su nombre no tiene por sí solo el peso requerido para ganar en mayo. "Rechazar no lo rechazamos, simplemente pensamos que no es un nombre capaz de ganar la intendencia", subrayó.

El País había informado este miércoles que Chediak era uno de los nombres que sonaba para postular como candidato de la coalición.

¿Qué atributos encuentran los colorados en el expresidente de la SCJ? "Es una figura pública, prestigiosa, de larga trayectoria, que se fue con aplausos de la asamblea general", señaló Pasquet. "Nadie espera de él que sea un candidato carismático que arrastre multitudes, sería el representante de una coalición que aspira a gobernar Montevideo y cuya votación derivaría del apoyo de los partidos de la coalición", aclaró el legislador.

Para presentar las candidaturas, los lemas tienen tiempo hasta el 9 de febrero. A pesar de que los partidos tienen voluntad de replicar la alianza electoral que hicieron en octubre presentando un candidato único, no hay consenso sobre quién es la figura ideal.

"Estamos a pocos días del plazo. Esperamos que si alguno rechaza la candidatura sea porque tiene alguien mejor para presentar. Si no, se va el tiempo y seguimos sin encontrar a nadie", expresó Pasquet sobre la eventual postulación de Chediak. Según supo El Observador, Sanguinetti fue el socio de la coalición que más opciones llevó a la mesa de negociación.

En la interna de Cabildo Abierto, en tanto, el "plan a" sigue siendo la candidatura única de Manini Ríos, que fue rechazada de manera formal por los convencionales del Partido Colorado el pasado sábado 25. Lozano dijo que los dirigentes de su fuerza política están convencidos de que esa es la mejor opción para sacar al Frente Amplio del gobierno capitalino, pero no creen que el partido fundacional revea la postura que tomó.

Por eso están dispuestos a respaldar la eventual candidatura de Talvi, que en la última semana se desinfló. Pasquet explicó que "ese nunca fue el primer objetivo del Partido Colorado", sino buscar una candidatura única bajo un lema común. La propuesta del canciller designado fue en respuesta "a la lógica de los particularismos" encarnada en la eventual postulación de Manini Ríos, según el diputado.

Los dirigentes de Cabildo Abierto aseguran que tienen otro posible candidato, pero su nombre todavía no fue planteado a los demás integrantes de la coalición. Según Lozano, esa persona aceptó la propuesta apenas se la hicieron, un mes atrás.