Comenzó la cuenta regresiva para la despedida de María Noel Riccetto

Este jueves comenzó la cuenta regresiva para despedir a la bailarina María Noel Riccetto de los escenarios. El estreno de Manon esta semana será el último espectáculo de la temporada 2019 para la compañía uruguaya luego de un año agitado que cosechó varios éxitos tanto dentro como fuera de fronteras.

Riccetto bailará en las funciones del jueves 12, el sábado 14, miércoles 18, viernes 20, sábado 21 y sábado 28, donde finalmente se despedirá de la compañía, al menos en el rol de bailarina. Las entradas para la gran mayoría de las funciones están casi agotadas desde hace varias semanas.

Manon es un ballet de tres actos creado por el coreógrafo Kenneth MacMillan y basado en una novela francesa. Cuenta la historia de dos adolescentes, una muchacha destinada al convento y un noble que se enamora de ella. Ambos huyen a París por amor. Ya en la ciudad de la luz, Manon se vuelve una mujer ambiciosa que aspira al lujo y a la comodidad, y su enamorado un joven ingenuo y débil.

Según dijo Riccetto en una conferencia de prensa, Manon es el ballet que más le gustaba a su madre. A su vez, estaba previsto que la bailarina se retirara con una serie de festejos en el Antel Arena bajo la dirección de Julio Bocca, pero el plan naufragó por razones de agenda.

En la previa al estreno, el bailarín solista del BNS, Brian Waldrep, que iba a ser partener de Riccetto durante las funciones de despedida, tuvo un accidente doméstico por lo que no podrá bailar.

El 2020 de Riccetto

Con la inminencia de su retiro de los escenarios, un nuevo camino se abre para la primera bailarina. Será la encargada de coordinar la sección ballet de las Escuelas de Formación Artística del Sodre (EFA) a partir del 1º de enero del 2020.

"Es un proyecto sumamente enriquecedor en todo aspecto. Me gusta mucho este desafío, sino no lo haría", declaró la bailarina en una conferencia de prensa.

Este podría ser un primer paso en una carrera de gestión adentro del Sodre. Sobre las posibilidades de asumir el rol de directora del BNS en un futuro Riccetto dijo: "Esto va a ser una preparación para muchas cosas. En este momento tengo la cabeza en esto. Si después más adelante se me presenta estar en ese lugar (directora del BNS) ojalá tenga la fuerza, las ganas y la inspiración para hacerlo. No le pongo techo. Ojalá la vida me de para hacer un montón de cosas por la cultura. Quiero hacer que la cultura siga creciendo, que las puertas estén abiertas para todos los bailarines del mundo, pero sobre todo uruguayos".

Además, la bailarina participará del ciclo Got Talent Uruguay que irá por la pantalla de Canal 10.