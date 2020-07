Cómo activar la versión beta de iOS 14 en tu iPhone

Apple lanzó la versión de beta pública de iOS e iPadOS 14. Si bien es una versión que está en fase de prueba y puede contener algunos errores, la compañía estadounidense la considera suficientemente pulida para ponerla a disposición de los desarrolladores.

Si bien está destinada a desarrolladores, cualquier usuario puede experimentar con ella.

La recomendación inicial para instalarla es realizar una copia de seguridad. Si bien usualmente no se presentan problemas cuando se hace la instalación de una versión beta, es mejor prevenir que curar.

Luego de hacer esa copia de seguridad, hay que seguir estos pasos.

1) Abrir el sitio web de la beta pública de Apple en el iPhone o iPad que se quiera implementarlo.

2) Sign up para registrarse, si es que todavía no lo has hecho. Luego, Sign in.

3) Escribir el usuario y contraseña para acceder a la web.

4) Ingresar a la sección iOS o iPadOS.

5) En la parte de abajo, hay un titular que dice Get started y hay que tocar "enroll your iOS device".

6) Tocar Download profile y Permitir la descarga.

7) Cuando se informe que el perfil ha sido descargado, se cliquea Aceptar

8) En el dispositivo, luego hay que abrir la aplicación Ajustes.

9) En la parte superior, en el nombre, hay que tocar "Perfil descargado".

10) Se toca instalar y luego hay que poner el código del aparato en cuestión.

11) Luego de realizado este proceso, hay que ir nuevamente a la app Ajustes/General/Actualización de Software

12) Luego, hay que presionar en descargar e instalar e introudicr el código del dispositivo.

Apple busca que los usuarios le hagan recomendaciones técnicas sobre el funcionamiento del sistema operativo. "Como miembro del Programa de Software Beta de Apple, puede participar en la configuración del software de Apple probando versiones preliminares y haciéndonos saber lo que piensa", señalan. En este sentido, sugiere que los usuarios prueben estas características en teléfonos "secundarios" y no en dispositivos que usan día a día.