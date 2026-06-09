¿Cómo agregar los partidos del Mundial 2026 a Google Calendar?

El Mundial 2026 será el más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá . Ante un calendario tan extenso, muchos fanáticos buscan una forma sencilla de no perderse ningún encuentro.

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Una de las alternativas más prácticas es incorporar el fixture completo directamente a Google Calendar . De esta manera, los partidos aparecen automáticamente en el calendario personal, con horarios adaptados a la zona horaria del usuario y la posibilidad de recibir notificaciones antes de cada encuentro.

El procedimiento consiste en suscribirse a un calendario específico que contiene todos los partidos del torneo. Una vez añadido, las fechas y horarios se sincronizan automáticamente con la cuenta de Google y pueden actualizarse si se producen cambios en el cronograma.

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Para hacerlo hay que seguir estos pasos:

Ingresar al enlace del calendario del Mundial 2026

Seleccionar la opción para agregarlo a Google Calendar.

Iniciar sesión con la cuenta de Google, en caso de que sea necesario.

Confirmar la suscripción al calendario.

Esperar unos segundos hasta que los eventos aparezcan en la sección "Otros calendarios".

Una vez completado el proceso, los partidos quedarán incorporados al calendario personal y podrán visualizarse tanto en computadoras como en teléfonos móviles.

CALENDARIO MUNDIAL

La principal ventaja es que evita tener que cargar manualmente los 104 partidos del torneo. Además, muchos de estos calendarios incluyen recordatorios automáticos pocos minutos antes del inicio de cada encuentro y actualizaciones conforme avanza la competencia.

Otro beneficio es que Google Calendar adapta los horarios a la ubicación del usuario, algo especialmente útil en un Mundial que se disputará en tres países diferentes y con múltiples franjas horarias.