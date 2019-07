Cómo comprar desde Uruguay en el Amazon Prime Day

Desde hace algunos años Amazon festeja su aniversario con el llamado Prime Day, un día de ofertas y promociones en todas las categorías de productos. Este lunes 15 y martes 16 de julio podés ingresar a la web de Amazon Prime y elegir los productos que quieras comprar, dentro de las disposiciones que establece la Dirección Nacional de Aduanas para las compras web en el exterior.

¿Qué trae Prime?

Se trata de un servicio premium dentro de Amazon. Se contrata desde el sitio Amazon.com de manera fácil y rápida usando una cuenta preexistente en el sitio. El costo es de US$ 12,99 por mes o US$ 119 por año. El servicio ofrece envío gratuito y descuentos, además de acceso a otros servicios de la plataforma como Prime Video, Prime Music, Prime Reading y Amazon Photos.

Para aprovechar este tipo de ofertas, es necesario ser miembro de Prime por lo que conviene usar la suscripción de prueba para maximizar el uso de este tipo de días de ofertas. Sin embargo, es importante dar de baja la suscripción una vez que se aprovechó el beneficio en caso de no querer usar más el sistema.

Para ahorrar aún más, también se puede aprovechar las ofertas flash. Son agresivas ofertas por tiempo limitado y con unidades limitadas por lo que depende de lo rápido que seas o sino te quedarás sin la oportunidad. En algunas situaciones cuando el producto cuenta con mucha demanda, puede ser cuestión de minutos. Se puede acceder a una lista de espera que avisa cuando está disponible de nuevo. No olvidar que solo hay 15 minutos para pagar el producto; si no, desaparece del carrito.

¿Qué se puede comprar?

Los descuentos son importantes y pueden llegar hasta 70%. Se esperan más de un millón de ofertas especiales en tecnología, indumentaria, juguetes, videojuegos y otras categorías. El famoso termo Stanley, el Kindle, o los Airpods de Apple son algunos de los ítems más demandados en estas fechas.

Algunos ejemplos de ahorro al comprar este lunes y martes:

Robot aspirador para suelos duros y alfombras: US$ 190 (ahorra 43%)

Valija de viaje rígida giratoria - 55 cm: US$ 54 (ahorra 20%)

Pulsera avanzada de actividad física: US4 112 (ahorra 33%)

¿Cómo se compra desde Uruguay?

El régimen de encomiendas postales permite recibir tres envíos anuales que no pueden exceder cada uno los US$ 200 si es a través de correo expreso (por courier) o US$ 50 si es por correo no expreso (de entrega común por el Correo). Tampoco puede pesar más de 20 kilos. Pero además tiene otros requisitos para que las operaciones queden exentas del pago de impuestos de importación. Cada una debe ser efectuada por una persona física mayor de edad uruguaya o nacionalizada y ser abonada con una tarjeta de crédito o débito internacional. El plástico tiene que estar a nombre de quien realizó la compra.

Otra obligatoriedad es que la mercadería no tenga fines comerciales. A su vez, el régimen no permite comprar algunos artículos y para adquirir otros se necesita realizar trámites adicionales que autoricen el ingreso al país. En caso de no gestionarlos la mercadería puede quedar retenida y no será entregada al comprador.

Todos los artículos de tecnología que tengan wifi, bluetooth o utilicen ancho de banda necesitan autorización de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec). La solicitud debe realizarse ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). Desde allí se deriva a la Ursec y esa dependencia es quien autoriza la compra. La operación cuesta $ 160. Hay couriers que se encargan de hacer el trámite por el cliente.

Con información de El Cronista - RIPE