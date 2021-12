Cómo es el Galaxy Z Fold3: la evolución del celular plegable

Realmente quiero tener la pantalla más grande posible que entre en un bolsillo (grande) o en una cartera (chica)? Si la respuesta es sí, el Galaxy Z Fold 3 de Samsung es una buena decisión de compra, incluso considerando su precio elevado pero no descarado, porque la tecnología que se necesita para fabricar un celular–casi– tableta, que se dobla al medio y que incluye dos excelentes displays, uno de ellos de 7.6 pulgadas, no es nada barata.

La evolución desde la primera versión de Fold es impresionante y la gran duda que plantearon los smartphones plegables en sus orígenes, ahora comienza a disiparse: son más resistentes y el pliegue (que requirió millones de neuronas para llegar una solución razonable) funciona muy bien. De hecho, ya no da miedo doblar una pantalla (¡!) como me pasó en la primera versión. Los celulares plegables avanzan a paso firme, aunque persiste la misma duda que planteé el año pasado con el Fold 2: ¿se convertirán en un dispositivo mainstream? Tienen muchas chances.

El Fold 3 suma unos cuantos upgrades con respecto a sus versiones anteriores, que vale la pena tener en cuenta; para quienes utilizan su teléfono como herramienta de producción, cualquiera sea el tipo de producción, este Samsung se puede usar con un SPen que simplifica muchas funciones y le da un giro artístico para diseñadores, ilustradores y cualquier profesión que dependa de gráficos y dibujos. Pasé mucho rato “dibujando” y experimentando con colores e incluso si no sos un artista es una herramienta que sirve para todo, incluyendo tomar notas en letra manuscrita que luego se transforma en caracteres digitales. Este SPen no es el mismo de otros Samsung y se vende aparte. Funciona solamente en la pantalla desplegada y se puede adosar al pliegue exterior del dispositivo, con un accesorio especial.

El SPen simplifica muchas funciones y ayuda mucho a los artistas.

También mejoró muchísimo la interfaz que permite el multitasking, para abrir dos o tres aplicaciones al mismo tiempo entre las que te podés mover sin fronteras, en esta enorme pantalla a la que uno se enfrenta cuando el teléfono está desplegado. Es fácil desplazarse entre una y otra, cambiarlas de lugar o redimensionarlas según la tarea, a pesar de que buena parte de las aplicaciones de Android no están aún adaptadas para este formato de pantalla.

Este nuevo mega celular sigue evolucionando en su durabilidad y, a diferencia de los anteriores, es resistente al agua (IP X8), al igual que sus primos hermanos de la misma marca lo son desde hace varios años.

En Uruguay se comercializan teléfonos de 256 GB.

En materia de diseño la empresa usó una aleación de aluminio particular que logra bajarle gramos a un teléfono que, en la primera impresión resulta algo pesado (217 gramos), pero que pronto se vuelve natural en el uso cotidiano. No es, como sus antecesores, un celular súper portable y está claro que ese no es su fin. Para los que prefieren un móvil liviano e igualmente superior y plegable, Samsung lanzó la versión 3 de Galaxy Z Flip).

El teléfono tiene una memoria RAM de 12GB.

El Fold 3 tiene dos modos y ambos se combinan armónicamente a la hora de usarlo. En el apuro del minuto a minuto, se usa cerrado con su pantalla exterior de 6.7 pulgadas, a la que hay que acostumbrarse porque es mucho más fina que la mayoría de los celulares de su gama en el mercado. Así se habla por teléfono, se toman fotos y selfies rápidas, se consultan notificaciones. Casi todas las funciones de apps están disponibles en el “modo cerrado”, pero no es posible abrir más de una.

El modo abierto, en cambio, es para momentos de mayor atención: desde mirar una película en una pantalla de 7.6 pulgadas cuya calidad de imagen resulta impresionante, hasta filmar un video cuidado, dibujar con el S-Pen, investigar una ruta en un mapa y enviarla al mismo tiempo desde el mail o Whatsapp, o incluso leer un libro (si es un PDF ni siquiera hay que bajar con el dedo, se desliza la página de derecha a izquierda).

El set de cámaras sigue siendo muy bueno y tal vez el único tema que le queda por resolver a Samsung es cómo proteger las lentes que sobresalen del cuerpo del dispositivo y que a veces desbalancean el celular cuando se lo usa con pantalla desplegada sobre una superficie plana. En esta versión las funciones son casi idénticas a la anterior, con el agregado de que el teleobjetivo 2x tiene estabilización óptica de la imagen. Las tres cámaras traseras tienen cada una 12 megapíxeles y las fotos que toman se ven en todo su esplendor en la pantalla desdoblada, aunque el sistema fotográfico no llega a superar en calidad y potencia al del Samsung S21. Personalmente no creo que alguien elija este tipo de celular solo por sus cámaras, sino más bien por la combinación de tecnología, diseño, funciones y esta pantalla tremenda que se activa con el sistema de plegado.

La batería y su rendimiento es otro punto clave para un celular tan potente y con pantallas que consumen; en el uso que hice de él durante varios días, la duración varió mucho según el modo. Si se privilegia el formato cerrado puede durar hasta dos días, lo cual ya es un rendimiento superior; a medida que se despliega la pantalla y el resto de las funciones, baja el rendimiento. De cualquier manera, incluso con un uso intensivo de video y apps abiertas al mismo tiempo, nunca se agota antes de que se termine el día.

Si algo le falta a este celular es resistencia al polvo, lo cual sería una queja algo ridícula si te comprás un celular que cuesta más de 2000 dólares y no lo cuidás debidamente. Pero seguramente esta característica también se sumará en el futuro muy cercano.

Lo que está sucediendo con los plegables es que, de verdad, están haciendo cada vez más fácil evitar a la computadora, si así se desea. Hay pocas cosas que me imagino no se pueden hacer en esta super pantalla, y con la ayuda del SPen, incluyendo complejas y eternas tables de Excel. El Fold3 es una pequeña tableta que se puede usar como teléfono, aunque pesa un poco más y es algo más aparatoso que un celular común y corriente. Si esa ecuación te resulta, incluyendo el precio -en Uruguay se consigue por unos US$ 2.150-, este es un celular excepcional.

Con el Fold3 Samsung pasa de lo experimental y novedoso a lo constante y sonante. El precio es un tema sí, aunque debo confesar que estoy un poco perdida en este mundo de precios altísimos para celulares extraordinarios (el nuevo iPhone13 cuesta más de US$ 2.000 en Uruguay, en algunas de sus presentaciones).

Características técnicas

Pantalla principal: 7.6i pulgadas QXGA+ Dynamic Amoled 2X Infinity Flex Display (374ppi)

Pantalla frontal: 6.2 pulgadas HD+ Dynamic Amoled 2X (387ppi)

Procesador: Snapdragon 888

RAM: 12GB

Almacenamiento: 256 GB

Sistema operativo: One UI 3.1 based sobre Android 11

Cámaras: Tres traseras de 12MP cada una (gran angular, super gran angular, 2x teleobjetivo. Dos cámaras de selfi de 10MP y 4MP, una en la pantalla frontla y la segunda en la principal.

Conectividad: 5G, dual sim, USB-C, wifi 6, NFC, Bluetooth 5.2,

Resistencia al agua: IPX8 (1.5 metros por 30 minutos)

Dimensiones plegado: 158.2 x 67.1 x 16.0mm

Dimensiones desplegado: 158.2 x 128.1 x 6.4mm

Peso: 271g