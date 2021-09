Cómo es negociar y trabajar desde Uruguay para plataformas como Netflix, HBO o Amazon

Los contratos de confidencialidad no les permiten a los creadores uruguayos contar en detalle cómo es trabajar para las grandes productoras de streaming como Neftlix, Amazon Prime o HBO, aunque ganas no les faltan. Es que sus productos se reproducen a nivel mundial y son vistos por miles de personas a través de un solo clic. Pero hasta que el trabajo no está terminado, entregado y es publicado, los detalles de la producción y de las negociaciones se mantienen en secreto.