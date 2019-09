Cómo es uno de los videojuegos uruguayos en Apple Arcade

La plataforma Apple Arcade llegó este jueves. El servicio contiene hasta ahora 54 juegos para disfrutar que fueron fabricados por desarrolladores exclusivamente en esta plataforma. De esos 54 títulos iniciales (número que irá creciendo con el tiempo), uno es uruguayo: Outlanders, de Pomelo Games.

Outlanders/ Pomelo Games

Outlanders propone construir una aldea desde la nada, en medio de tierra fértil y libre de urbanización. Tu función es ser el líder de un grupo de habitantes que deberá erigir la aldea, sostenerla y manejar sus recursos con cuidado "para traer la prosperidad", afirma la descripción de la app.

El videojuego tiene un diseño cuidado, simplista y ágil que permite un desarrollo rápido. Cada habitante es distinto (hay diferentes tipos de personajes), y manejar esas diferentes personalidades y habilidades es otro desafío interesante.

El día y la noche se diferencian y las construcciones llevan días (del juego), aunque existe la posibilidad de acelerar al tiempo. Los aldeanos por ejemplo, no trabajan en la noche.

Hay, además, varios niveles, "cada uno con un toque especial y una serie de desafíos que superar", agrega la descripción.

Pomelo Games ha confeccionado juegos que han logrado millones de descargas. Entre ellas, Bullet Boy, Mars: Mars, Once Upon a Tower y Dinosaurs Are People Too, por lo que podemos esperar un juego sólido y divertido de la compañía.

Otro estudio uruguayo y las características de Apple Arcade

Batovi Games es otro de los estudios uruguayos que produjo un entretenimiento para este servicio. Su juego no puede revelarse hasta que se estrene en la plataforma debido a un contrato de confidencialidad. Así festejó Batovi cuando en la presentación aparecían los logos de las desarrolladoras uruguayas.