Deseo en este amable encuentro semanal con los lectores de El Observador, comentar algunas ideas sobre cómo hablar en público.

En una oportunidad una persona que había leído un libro en el cual se explicaba como se habla en público, copió en su computadora unos puntos: 1º Introducción, 2º Exposición y desarrollo, 3º Conclusiones. Pasado un tiempo le asignaron la realización de una ceremonia de presentación de un producto. Con las anotaciones que tenía la preparó y llegado el día, se dirigió al público reunido en un salón. Dijo más o menos lo siguiente: “Señoras y señores. Buenas tardes. Me llamo Patricio y estoy a cargo de la realización de este evento. La exposición que haré será muy breve. Ustedes pueden observar mejor el producto de nuestra empresa que estará sin duda, a partir de ahora, en todos los hogares uruguayos. Reúne las características necesarias que lo habilitan para introducirse en ellos por legítimo derecho. Decía un filósofo antiguo que el hombre es la medida de todas las cosas. Yo me pregunto ahora si nuestro producto no será, acaso, la medida que abarcaba el pensamiento de aquel grande. Señoras, señores como conclusión y voy terminando: compren sin dudarlo. Es nuestro mejor producto y no se arrepentirán de haberlo hecho. Gracias”.

A lo mejor el protagonista de la anécdota, lleno de buena voluntad, confundió la jícara con la jácara. Aunque tenía las herramientas para hacer una buena presentación, se limitó a seguir estrictamente las anotaciones que había escrito. No puso, la sustancia necesaria de su parte. Resultó un discurso pobre y brindó una cita poco adecuada. Patricio comenzó con un saludo. Parecería, más bien, algo propio de un amable recepcionista. No era el encuentro de una empresa con futuros clientes que fueron especialmente invitados. Después, aunque las frases dichas fueron claras, olvidó que él era en esos momentos, la misma empresa.

Hablar en público no es difícil. Se trata de expresar ideas. Esas ideas necesitan un orden. Para dar vida a un discurso hay que elegir un tema, hay que ir al grano. Tener orden lógico, agotar las ideas pero no divagar. Ser breve, claro y conciso.

No podemos olvidar el lenguaje corporal que es el acompañamiento de la palabra hablada. Son gestos sobrios. Ellos unidos a la mirada afectuosa al público pueden obtener su aceptación. La voz, con un caudal controlado, debe ir reiterando los argumentos principales, sin decir que el discurso está por finalizar. Es el público el que se dará cuenta.

Por otra parte, es conveniente elegir las citas de autores con mucho cuidado. Así no se confundirá a un filósofo griego con uno antiguo. Los textos extensos tampoco son muy recomendables. Las personas tenemos una capacidad para retener ideas. Por eso si después de media hora de hablar se dice: “voy a pasar al fondo de la cuestión”. Observará cómo el público comenzará a moverse.

Hablar en público es simplemente conversar con un grupo de personas. “Quien sabe escuchar sabe hablar” dice el refrán. El micrófono, que es un gran aliado, a veces se transforma en un enemigo. Una botella y un espejo pueden ser el mejor gabinete de estudio radiofónico para ensayar lo que se va a decir. Es disponerse a presentarse en público con serenidad, puesto que la voz humana es la única capaz de transmitir emociones.