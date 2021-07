¿Cómo jubilarse a los 65 con al menos US$ 200.000 en el banco?

Encontrar una forma eficiente para ahorrar suele ser un desafío verdaderamente difícil, pero la economista Kimmie Greene parece haber encontrado una fórmula con la cual es posible mentalizarse para guardar dinero y poder tener lo suficiente para retirarse rico -o con un cómodo colchón de ahorros en el banco-.

La misma funciona estableciendo un porcentaje de los ingresos que debe ser destinado al ahorro dependiendo del rango etario, algo que permite llegar a una edad avanzada con la cantidad de dinero necesario para poder afrontar los gastos en la época de jubilados.

La misma comienza explicando que desde los 20 años se debe destinar un 20% del sueldo bruto anual exclusivamente al ahorro -lo que sería ahorrar US$ 20 de cada US$ 100 que se ganan-, con el objetivo de llegar a tener por lo menos un 100% de las ganancias anuales en los ahorros cuando se cumplen 30 años -con la posibilidad de llegar hasta un 200% si no se tocan los ahorros en ningún momento de estos 10 años-.