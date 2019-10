Cómo podés configurar la autodestrucción de tus datos de Google

El año pasado, tal vez eras a adicto a Beyoncé. Pero en estos días, te gusta más Lizzo. Alguna vez también pasaste por una etapa de obsesión por las plantas de interiores, pero últimamente prefieres coleccionar bolígrafos.

Los gustos y los intereses de la gente cambian. Entonces, ¿por qué nuestros datos de Google deberían ser eternos?

Durante años, Google ha mantenido un registro predeterminado de nuestras búsquedas en internet. La empresa reúne esos datos para poder crear perfiles detallados de nosotros, y esto le sirve para hacer recomendaciones personalizadas de contenido, pero también permite que los vendedores nos focalicen mejor con sus anuncios. Aunque hay herramientas que podemos usar para purgar manualmente nuestros historiales de búsquedas en Google, pocos nos acordamos de hacerlo.

Por lo tanto, recomiendo que todos probemos las nuevas herramientas de privacidad de Google. En mayo, la empresa introdujo una opción que nos permite borrar de manera automática los datos relacionados con nuestras búsquedas en Google, las solicitudes que realizamos con su asistente virtual y nuestro historial de ubicaciones.

Pixabay

El 2 de octubre, Google continuó con su esfuerzo al expandir la capacidad de borrado automático a YouTube. En las próximas semanas, la firma dará a conocer un nuevo modo privado para cuando estés viajando hacia un destino con su aplicación Google Maps, lo cual podría ser útil si vas a una ubicación que quieres mantener en secreto, como el consultorio de un terapeuta.

“Todo este trabajo está disponible para que el usuario tenga una gran experiencia”, comentó Eric Miraglia, director de protección de datos en Google, para referirse a las nuevas funciones de privacidad. “Parte de esa experiencia consiste en saber cómo se siente el usuario respecto al control que tiene”.

¿Cuál es el mejor uso que le podemos dar a las nuevas herramientas de privacidad de Google? Recientemente, la empresa me hizo una demostración de sus nuevos controles, y probé las herramientas que lanzó a inicios de este año. En este artículo comentamos lo que debes saber de ellas.

Cómo realizar un borrado automático de tu historial de búsquedas

La mayoría de los nuevos controles de privacidad de Google están en una herramienta web llamada Mi actividad (aquí está el enlace: myactivity.google.com).

Cuando entres en la herramienta y hagas clic en Controles de actividad, verás una opción llamada Actividad web y de aplicaciones. Da clic en Administrar actividad y luego en el botón que se encuentra debajo del icono de un calendario. Aquí, puedes configurar tu historial de actividad en varios productos de Google para que se borre de manera automática después de tres meses o después de dieciocho meses. Estos datos incluyen búsquedas realizadas en Google.com, solicitudes de voz hechas con el Asistente de Google, destinos que hayas buscado en Maps y búsquedas en la tienda de aplicaciones de Google.

¿Cuál duración deberías elegir? Depende de cuánto te importe recibir recomendaciones personalizadas.

Digamos que hiciste muchas búsquedas en Google sobre celebridades y películas. Google Noticias te recomendará que leas artículos sobre esos temas con base en esas búsquedas. Por lo tanto, si estás convencido de que seguirás leyendo noticias sobre celebridades y películas, configurar las búsquedas para que se borren después de dieciocho meses tal vez sea una buena opción. Si eres más voluble en cuanto a tus intereses, sería mejor hacerlo después de tres meses.

Si eres una persona a la que no le interesa recibir ninguna recomendación personalizada sobre los productos de Google, simplemente puedes inhabilitar la capacidad de guardado del historial de búsqueda en tu cuenta. Al lado de la opción de Actividad web y de aplicaciones, coloca el botón en posición de apagado.

Cómo borrar de manera automática tu historial de YouTube

Getty Images

Una característica de los nuevos controles de privacidad de Google es la habilidad de borrar en automático tu historial de YouTube, el cual incluye las búsquedas y los videos que hayas visto.

En la herramienta Mi actividad, da clic en Controles de actividad y busca el botón del Historial de YouTube. Da clic en Administrar actividad y verás un icono similar a un calendario, el cual te permite configurar tu historial de YouTube para que se borre después de tres o dieciocho meses.

Cómo y cuándo usar el modo privado y borrado automático en Google Maps

En las próximas semanas también se lanzará el modo incógnito de Google Maps. Si enciendes esta función, podrás buscar e ir a destinos sin crear un historial de ubicaciones. También te sirve para que otras personas no vean tus búsquedas pasadas.

Para encenderlo, abre la aplicación de Google Maps y presiona el icono de tu cuenta en la esquina superior derecha. Luego da clic en Encender el modo incógnito.

Esto podría ser útil en algunas situaciones:

— Si te reúnes con alguien para hablar sobre un asunto delicado de negocios, el modo incógnito evitará que se registre la ubicación de la reunión.

— Google Maps te permite compartir de forma constante tu ubicación con alguien como tu pareja romántica. Si quieres que tu ubicación sea un secreto, como cuando compras un anillo de compromiso, puedes activar el modo incógnito.

— Digamos que estás manejando y un familiar usa la aplicación de Maps en tu teléfono para ir a una nueva dirección. Si enciendes el modo incógnito, se ocultarán las búsquedas pasadas de mapas para esa persona.

Ahora, Google también tiene una opción de borrado automático para el historial de ubicaciones. En la herramienta Mi actividad, da clic en Controles de actividad, desplázate hacia abajo hasta Historial de ubicaciones y da clic en Administrar actividad. En la siguiente página, encuentra el icono con la forma de una tuerca y luego da clic en Borrar automáticamente el Historial de ubicaciones. Puedes configurar los datos para que se purguen en automático después de tres o dieciocho meses.

Para las personas que no quieran en absoluto que Google cree un registro de su historial de ubicaciones, hay un interruptor para eso. En la página de Mi actividad, da clic en Controles de actividad, desplázate hasta Historial de ubicaciones y mueve el botón a la posición de apagado.

Tan solo hazlo

Reuters

Al ofrecer estas herramientas de privacidad, Google está un paso adelante de otros gigantes de internet como Facebook y Twitter, los cuales no brindan mecanismos para borrar con facilidad grandes lotes de publicaciones antiguas.

Sin embargo, no hay un método único para que la gente use los controles de privacidad de Google, pues todo el mundo tiene diferentes estilos de vidas y niveles de paranoia. Para darte una idea de cómo puedes establecer esta configuración, te explico cuál es mi configuración personal:

— Configuré mi historial de búsquedas para que se borre de manera automática. Casi no uso el Asistente de Google y no visito Google Noticias, es decir, no me beneficio de recomendaciones personalizadas. Sin embargo, a menudo uso Google Maps, y es útil tener un historial reciente de esas búsquedas para volver a visitar destinos. Así que, configuré Actividad web y de aplicaciones para que los borre en automático después de tres meses.

— Configuré mi historial de YouTube para que se autodestruya. Entro y salgo de etapas que incluyen cocinar diferentes tipos de comida, y me gusta cuando YouTube muestra nuevas recetas basadas en búsquedas recientes. Por lo tanto, configuré mi historial de YouTube para que se borre en automático después de tres meses.

— También configuré mi historial de ubicaciones para que se borre en automático. Uso Google Maps con regularidad, hago dos viajes grandes al año. Me sirve que Google sepa dónde he estado recientemente para que su aplicación Maps pueda cargar direcciones relevantes y recuerde los lugares en los que he estado. Sin embargo, no es útil que Google siga sabiendo que fui a Hawái el mes pasado de vacaciones. Así que, configuré mi historial de ubicaciones para que se borre automáticamente después de tres meses.

Es difícil imaginar por qué alguien no querría aprovechar las herramientas de borrado automático de Google. No hay ningún beneficio práctico en permitir que Google guarde un historial de nuestras viejas actividades en línea. Por lo tanto, no dejes de limpiar ese pequeño trozo de tu huella digital.