¿Cómo preparar ojitos, un clásico ideal para las meriendas?

Por Federico González Talvi, especial para El Observador

Hace algunos días un alumno en una clase me pidió si le podía enseñar a hacer ojitos. Hacía bastante tiempo que no los hacía, ya que no eran parte del programa y no me acordaba lo fácil y rápidos que eran de hacer.

Me dicen ojitos e instantáneamente se me viene a la mente “panadería de barrio”, “merienda de colegio”. Lo mismo me sucede con las bizcotelas, por ejemplo. En muchos lados los hacen con grasa, yo hoy opté por hacerlos de manteca porque me parece que el sabor que les da, es inigualable. Pero si quisieran hacerlos con grasa, sustituyen el mismo peso

de manteca por grasa.

Los ojitos pueden hacerlos con jalea, con mermelada o con dulce de leche, yo opté por una deliciosa mermelada de frutillas

Hoy les quiero compartir mi versión de ojitos y los invito a que me etiqueten en sus publicaciones (@federicogonzaleztalvi) si deciden hacerlos.

Ojitos

Ingredientes:

Manteca pomada 230 gramos

Azúcar 160 gramos

Miel 1 cucharada

Sal 1 pizca

Huevos 2 unidades

Vainilla 1 cucharadita

Harina 500 gramos

Polvo de hornear 1 cucharadita

Mermelada de frutillas cantidad necesaria

Procedimiento:

Antes de comenzar vamos a precisar que nuestra manteca este pomada, a temperatura ambiente. Para ello vamos a tener que sacarla un ratito antes de usarla de la heladera. En una batidora, vamos a batir la manteca junto con el azúcar y la miel hasta que quede una preparación cremosa.

Vamos a ir incorporando los huevos de uno y una vez que tengamos todo bien incorporado, la vainilla.

Ya fuera de la batidora, con la ayuda de una espátula vamos a agregar la harina hasta lograr una masa.

Pasamos nuestra masa a la mesada, le damos forma de cilindro y la llevamos a la heladera por unos 20 minutos.

Pasado este tiempo, una vez que notamos que la masa ya está más firme, cortamos piezas de ½ cm de ancho, las colocamos acostadas sobre una asadera enmantecada y les hacemos un hueco en el centro.

En el centro colocamos nuestra mermelada o jalea, sin llegar hasta el borde, ya que en el horno va a hervir y de lo contrario se nos desbordaría.

Cocinamos en un horno a 180ºC por aproximadamente 20 minutos. El tiempo puede variar, según el tamaño que le den a los ojitos.

*Se que es muy difícil, pero dejar enfriar.