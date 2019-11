Cómo procede el MEC ante denuncias en guarderías ilegales

En una casa de familia en Paso Molino funcionaba desde hace varios años una guardería de forma irregular, sin ningún tipo de habilitación. Tres madres denunciaron que alrededor de siete menores han sido víctimas de abuso en este lugar, y acusan a la cuidadora y su pareja.

Algunas de las madres que realizaron la denuncia en la Seccional 19° dijeron que dejaban a sus hijos al cuidado de esta pareja luego del horario escolar hace al menos seis años y nunca sospecharon de esta situación.

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) es el organismo responsable de autorizar los centros de primera infancia y controlar que cumplan los requisitos para su funcionamiento, tanto a nivel edilicio como en el personal a cargo de los niños. Rosita Angelo, la directora de Educación, dijo a El Observador que en este caso no hubo una denuncia ante el MEC sobre el funcionamiento irregular de un centro de primera infancia en una casa particular.

"El MEC actúa cuando recibe una denuncia, se hacen visitas y si no se puede constatar desde afuera el ingreso de niños, se pide entrar. Si no lo permiten, se activan mecanismos legales para constatar las condiciones del lugar", explicó.

Angelo afirmó que el MEC está "a disposición de la Justicia" para aportar la información necesaria en el caso.

Cerca de la vivienda funciona Casa Abierta, un centro de cuidado de la ONG El Abrojo. La coordinadora, Natalia Etcheverry, contó que la primera denuncia la realizó una madre a raíz del relato de su hijo, que le contó a sus padres algunas de las situaciones que vivía en la casa. En una reunión que organizó El Abrojo, otros padres se enteraron de lo que estaba pasando y continuaron las denuncias.

"La organización intervino asesorando a los padres y ayudando a coordinar para lograr que los niños puedan seguir con un espacio de cuidado, que era importante para ellos y sus padres", sostuvo.

A la casa concurrían 13 niños de uno a ocho años. En una de las reuniones que se organizó en El Abrojo, se relevaron cinco casos de niños abusados, y relatos de violencia física hacia otros.

"Algunas de las familias se estaban enterando en ese momento lo que estaba sucediendo. Les dimos una guía y cosas que se debían tener en cuenta", explicó.

Por su parte, Angelo dijo que no recibieron denuncias de abuso sexual en centros inhabilitados, y los casos de clausuras se deben a otras razones. "Si atienden a niños de 0 a 3 años y no cumplen con la proporción de adultos por la cantidad de niños o centros que no tienen la infraestructura, no tienen patio ni condiciones sanitarias se los llega a clausurar", expresó.

En estos casos, si el centro no cumple con los requisitos se retira la autorización para funcionar. "Los padres siempre firman una nota y están al tanto. Al centro se le da el tiempo para que arregle las cosas mal. Si mantiene las condiciones se clausura", explicó sobre el procedimiento.

En ocasiones, los centros no tienen habilitación porque recién "están armando el emprendimiento", y en ese caso el Ministerio acompaña el procedimiento para que derive en un lugar habilitado.

A tener en cuenta

Angelo dijo que es importante que los padres constaten que los centros a donde concurren los niños estén regulados. En la página web de Primera Infancia se encuentra una guía de centros habilitados por el MEC, además de los dependientes del INAU y ANEP.

El Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia especifica que los centros deben contar con un director responsable técnico y personal con formación acreditada para la atención educativa a la pequeña infancia.

Respecto a la relación entre el personal a cargo y los niños atendidos, si éstos tienen menos de un año debe haber un adulto a cargo cada tres niños. Si los niños tienen más de un año, debe haber una persona adulta cada cinco, si tiene dos debe haber un adulto cada siete, con tres años es un mayor cada 15 y en el caso de los de cuatro y cinco deben haber un cuidador cada 20.

Además, hay otros requisitos en cuanto a la ubicación, seguridad, mobiliario y elementos de recreación, entre otros. Está expresamente prohibido que funcionen en una casa habitada.

En Uruguay hay cerca de 340 centros privados habilitados de primera infancia. Angelo entiende que las familias eligen por cercanía al barrio, pero remarcó que es importante que cuenten con la habilitación "porque en ellos se hacen visitas" y se los controla, expresó.

Caso de urgencia

La fiscal de delitos sexuales Sylvia Lovesio, comenzó a investigar el caso con "urgencia" desde este lunes, cuando recibió la denuncia.

"En cuanto vi la gravedad del caso lo que hice fue derivar a los niños a los equipos multidisciplinarios de sus prestadores de salud", dijo la fiscal, quien explicó que eso es parte del "protocolo" que se activa ante denuncias de esta índole. "Fueron medidas de urgencia", aseguró.

Otra de las medidas que tomó fue notificar a la Justicia de Familia para que se imponga una prohibición de comunicación y acercamiento contra los denunciados, la pareja que se hacía cargo de la guardería, aunque las denuncias apuntan contra el hombre.

Una de las madres denunciantes aseguró a Subrayado que ya había reportado los presuntos abusos en la seccional 19ª dos años atrás, pero que entonces no se había iniciado una investigación. "Un día de noche (mi hija) me contó lo que estaba pasando. Que la pareja de la cuidadora le tocaba las partes íntimas y le hacía cosas que ella no quería", relató la mujer.