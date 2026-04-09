Justicia sobreseyó a coronel retirado que dijo padecer "sexomnia" como defensa ante denuncia de abuso sexual contra su hija

El exvocero del Ejército Nacional Wilfredo Paiva, denunciado por abuso sexual a su hija de 15 años, fue sobreseído por la Justicia, luego de que una segunda Fiscalía reexaminara su causa. En su defensa, el militar había alegado padecer "sexomnia" o sonambulismo sexual .

Había sido imputado en octubre pasado por abuso sexual específicamente agravado y enviado a prisión preventiva . Sin embargo, la causa tuvo un revés cuando la defensa de Paiva declaró que el excoronel padecía sexomnia.

Esta patología es un trastorno del sueño mediante el cual las personas realizan actos sexuales estando dormidas.

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Los defensores presentaron una pericia psiquiátrica que afirmaba que su cliente padecía este trastorno .

El fiscal que tenía a su cargo el caso, Maximiliano Sosa, pidió otras pericias –además de la presentada por la defensa– y los técnicos concluyeron que, efectivamente, el denunciado padecía este trastorno, confirmaron fuentes de Fiscalía a El Observador.

Con ese informe –y basado en la imposibilidad de determinar si estaba efectivamente ante un caso de sexomnia–, Sosa pidió el sobsresimiento de Paiva un mes atras, informó en primera instancia Subrayado.

Pero la defensa de la víctima apeló, por lo que se accedió al reexamen de la denuncia, que desembocó en la Fiscalía de Delitos Sexuales de 1° Turno, Daniela Revello.

Al investigar las pruuebas, también esta fiscal decidió el sobsreseimiento.

Paiva fue jefe del Departamento de Comunicación Institucional del Ejército y vocero de la fuerza. Asumió el cargo marzo de 2017, en reemplazo del coronel Yamandú Lessa.

Entre 2019 y 2020 Paiva se desempeñó en el Congo como integrante la misión de paz de Naciones Unidas en ese país. A su regreso volvió a desempeñar el rol de vocero del Ejército hasta febrero de 2022, cuando fue sustituido por el coronel Pedro Gómez. Tras dejar el cargo, pasó a retiro voluntario.