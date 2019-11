Cómo se prepara el Desachate 2020

La directora de la agencia de publicidad Alva Creative House, Fernanda Ariceta, es la nueva presidenta del Desachate que se llevará adelante el viernes 13 de marzo en el hotel Sheraton de Colonia del Sacramento. Se trata de uno de los eventos más importantes de la publicidad local organizado por el Círculo Uruguayo de la Publicidad. Para Ariceta resulta "un honor" estar a cargo del festival por lo que significa para el sector y porque, además, se lleva adelante hace ya 30 años. "Es el lugar donde se reúne la industria", señaló.

Acompañará a Ariceta en la organización del evento el director creativo de la agencia Havas Gurisa, Sebastián Orlando.En esta oportunidad ocupará la figura de presidente del festival. "Es alguien con muchísima trayectoria, tiene una carrera buenísima afuera del país y hoy está trabajando en una agencia top", subrayó la directora de Alva. Agregó que la presidenta del Círculo Uruguayo de la Publicidad, Magdalena Miller, es un pilar clave en la organización del festival por lo que el equipo "para empezar es de a tres, porque ya hay un montón de gente que se acercó a dar una mano y otra se la pedimos".

En cuanto al concepto central, el Desachate 2020 estará orientado a la colaboración. "En la industria se está en una forma distinta de ver los negocios. Creemos que estamos en un momento donde los grandes proyectos surgen de procesos de colaboración interdisciplinarios, de una forma de trabajar más abierta", sostuvo.

Poe ese motivo el viernes 13 de marzo se llevará adelante, durante todo el día, conferencias orientadas a las tendencias que están atravesando a la publicidad. El primero de los oradores que ya está confirmado es Horacio "Chacho" Puebla, quien está a cargo de la agencia de publicidad española Lola Muller Lowe y será el presidente del jurado del Desachate.

"Este Desachate también va a tener sorpresas en Montevideo", adelantó Ariceta.

Según Ariceta, las conferencias son disparadores para que los profesionales entablen relaciones y se den intercambios entre distintas generaciones. "Es un lugar donde se comparte desde distintos momentos de la carrera. Para el que va y le toma el pulso a la nuevas generaciones y para los jóvenes que ven a referentes y tienen posibilidades de conocerlos", subrayó la directora.

Aseguró que no es un evento que se pueda mirar por streaming, porque no se estaría aprovechando al máximo la oportunidad. "Es un concepto para vivirlo. Si lo mirás por streaming, no estás mirando el Desachate en su totalidad", apuntó.