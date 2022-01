Cómo transitar la ola de calor: las recomendaciones de los expertos

La nueva ola de calor anunciada por Inumet que rige desde el mediodía de este martes hasta el domingo trae consigo temperaturas que superan los 30 grados en gran parte del territorio nacional. Respecto a esto, el director técnico de la Unidad Coronaria Móvil (UCM), Daniel Bulla, informó que las olas de calor constituyen "un peligro" por la presencia de altas temperaturas por varios días consecutivos, lo que provoca su acumulación y la generación de síntomas de malestar.

Por esto, Bulla recomendó no exponerse al sol de 10 a 18 horas y, quedándose en el domicilio, se debe intentar enfriar y ventilar porque el calor puede llegar a superar al del propio organismo. Tampoco recomendó hacer ejercicios violentos, y menos al sol. Sugirió una hidratación constante, el consumo de comidas livianas, el uso de ropa liviana y el baño con agua por debajo de los 37°, la temperatura corporal. Además, instó a que se tenga cuidado con los fármacos que disminuyen la presión arterial, porque con el calor pueden generar cansancio, mareo y lipotimias (pérdida de conocimiento), por lo que puede ser necesario hacer ajustes en la medicación..

En cuanto al cuidado de los niños, el pediatra Eduardo Regueira compartió un hilo de Twitter sumando las siguientes recomendaciones:

Ofrecer a los niños agua o jugos naturales de forma frecuente sin esperar a que los pidan. En el caso de los lactantes, ofrecerles el pecho directo más seguido. No ofrecer bebidas con cafeína o azúcar en exceso. No ofrecerles bebidas muy frías, pero tampoco líquidos o comidas calientes. Incorporar sal en la alimentación en mayor cantidad que lo habitual. Bañarlos o mojarles todo el cuerpo con frecuencia y proponerles actividades tranquilas, para evitar juegos intensos. Si no se puede evitar la exposición al sol, Regueira exhorta a ponerles sombrero, usar protectores solares de factor 30 como mínimo y tomar frecuentes descansos a la sombra. Procurar que permanezcan en los lugares más frescos y ventilados. El pediatra hizo especial énfasis en nunca dejar a los niños dentro de un vehículo estacionado y cerrado.

Además, Regueira advirtió sobre el agotamiento por calor que, si persiste, puede devenir en un golpe de calor, el sobrecalentamiento del cuerpo debido a altas temperaturas o exceso de ejercicio físico.

En cuanto al agotamiento por calor, los síntomas que presenta son la sudoración excesiva, que en bebés puede evidenciarse en la piel, viéndose pálida y fresca, o también muy irritada por el sudor en el cuello, el pecho, las axilas, los pliegues del codo y la zona del pañal. Otros síntomas son la sensación de calor sofocante, la sed intensa y sequedad en la boca, los calambres musculares y el agotamiento, cansancio o debilidad. Además, pueden presentarse mareos, desmayos, dolores de cabeza y de estómago, con inapetencia, náuseas o vómitos, e irritabilidad, en los más pequeños, identificable por un llanto inconsolable.

Frente a esto, las recomendaciones del pediatra fueron ofrecer agua fresca o el pecho directo con más frecuencia, en el caso de los lactantes. Además se debe trasladarlos a un lugar fresco y ventilado, desvestirlos, mojarles el cuerpo con agua fresca, calmarlos y ponerlos a descansar, además de consultar al pediatra o a un centro de salud.

En un golpe de calor, los síntomas son al menos 39° de temperatura, piel roja, caliente y seca, agitación, dolor palpitante de cabeza, vértigos y desorientación, delirios, confusión o pérdida de conocimiento y convulsiones. En este caso, se debe llamar a una emergencia móvil o trasladarlos al centro de salud más cercano, llevarlos a un lugar fresco y ventilado, desvestir y refrescarlos, mojando con agua fría todo el cuerpo, todo esto de manera inmediata. En caso de que estén conscientes, ofrecerles agua y no administrar medicamentos antifebriles.