Cómo un programa online gratuito de coaching cambió mis mañanas

A mediados de diciembre pasado recibí un correo electrónico en el que se me invitaba a no perderme la oportunidad de formar parte de Mindset Reset, un programa de coaching online gratuito de un mes de duración. Otro vende humo más, pensé. No me extranó recibir algo así, ya que me suscribo a cualquier tipo de newsletter y termino recibiendo de todo. Mi primera y obvia reacción fue la de borrar ese mail en forma inmediata y pasar al siguiente, pero hubo algo que me detuvo: la coach era Mel Robbins. Había visto una charla TED suya titulada “Cómo dejar de fastidiarte a ti mismo” y me había caído simpática. Tanto como para husmear en su web y conocer su historia. Abogada de profesión, a los 41 años se dio cuenta que necesitaba un cambio porque su vida era un verdadero caos: estaba desempleada, al borde de la bancarrota y el divorcio, y, deprimida, había empezado a abusar del alcohol.