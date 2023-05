Completé el censo digital pero nunca estoy en casa: ¿qué se puede hacer?

Desde este sábado 29 de abril y hasta el 17 de mayo las personas pueden completar el censo nacional de 2023 de forma digital.

Esta nueva modalidad permite que las personas hagan el censo de forma virtual para que luego los censistas que vayan a los hogares solo deban solicitar un código para comprobar que ese hogar completó su encuesta.

Desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) informaron a El Observador que si un censista pasa por una casa y nadie responde, el funcionario dejará "notas de aviso con indicaciones para contactarse", y además pasará "hasta tres veces" por cada vivienda.

No obstante, a veces hay gente que casi nunca pasa por su casa, y que teme no poder encontrarse nunca con un censista, sobre todo teniendo en cuenta que no responder al censo puede acarrear multas de entre un mínimo de 20 UR ($ 31 mil) y un máximo de 50 UR ($ 79 mil).

Ante situaciones de esa índole, la gente puede dejar una fotocopia impresa de su código QR "en la puerta" de su casa, o se la puede entregar "al portero" u otra persona del lugar con el "número de apartamento" aclarado, en caso de tratarse de un edificio, aseguraron desde el INE

Además, también se puede pegar el código en la puerta del edificio o del hogar, agregaron fuentes del organismo.