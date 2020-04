Compras más planificadas, compras más responsables

Cuarentena total o parcial, lo que es seguro es que muchas uruguayas y uruguayos estamos o estaremos mucho más tiempo en nuestras casas. En estas circunstancias muchas personas nos han compartido que descubren el impacto de sus hábitos y por eso es una excelente oportunidad para aprender cosas de nosotros mismos.

Ahora debemos minimizar las salidas, o intentamos hacerlo. Esto nos permite planificar mejor y que no olvidemos salir de casa con recipientes reutilizables y bolsas de tela para efectuar las compras. Los recipientes pueden ser frascos, tápers y lo que tengamos en casa, siempre bien limpios. Esto nos va a permitir minimizar el empaque o packaging de los alimentos en gran escala.

“No te voy a mentir, al principio me parecía raro”, nos dijo Hugo, que tiene un puesto de pescado en la feria vecinal. “Pero ahora hace ya un año o más que muchos clientes sobre todo los que vienen siempre, vienen con el táper grande de helado. Se llevan ahí todo, no se les derrama y no tienen que llevar tanto nailon. Ha pasado mucho que una clienta ve a otra persona hacer eso y dice como no lo pensé antes´´ y a la siguiente viene con el suyo”, agregó.

En estos tiempos es fundamental recordar higienizar y desinfectar los recipientes que utilicemos con hipoclorito y llevar las telas al lavarropas al regresar a casa. Si pedimos las compras por delivery podemos hacerlo a lugares que nos ofrezcan minimizar el empaque (como cajones con devolución) o que sea empaque sustentable y que no haya doble empaque o sobre empaque.



Ese tiempo para planificar cómo comprar también puede facilitar priorizar las compras de productos en envases retornables. Como ejemplos, en particular en las bebidas, hay alternativas para priorizar lo retornable y en los productos de limpieza cada vez más encontramos opciones más sustentables. Incluso podemos buscar proveedores especializados que nos den un servicio así, con ida y vuelta.

Cuando vayamos a comprar, si nada de lo anterior fuera posible, recordar siempre elegir productos reciclados y reciclables (si son envases descartables preferir cartón o papel). También podemos prestar atención a la cada vez mayor oferta de productos concentrados que tiene, por definición, menos empaque.

Menos es mejor

El hecho de que los circuitos de recolección de materiales reciclables no estén funcionando en la mayor parte del país, hace que también los hogares que clasifican sus residuos vean quizás más en detalle las características de lo que es clasificado y oportunidades para reducir. Cuando vamos a guardar por más tiempo los materiales clasificados como reciclables su volumen se vuelve un problema mucho más visible. Pero si hacemos esas compras conscientes de las que hablamos antes veremos como baja la cantidad de reciclables que producimos (y ojalá mucho más la de no reciclables).

Además de generar menos, la clave esta en lavar los materiales (para evitar olores e insectos) y compactar. También nos han escrito personas como Mariela que por redes sociales nos decía: “Todo muy lindo pero vivo en un apartamento de 55 metros cuadrados, no puedo mantener los reciclables en casa”.

La situación de Mariela es igual a la de muchas personas; y si: es bastante inviable un acopio cuando no hay lugar. Algunas personas han aprovechado esta oportunidad para promover que en sus edificios o cooperativas se realice un acopio responsable en zonas comunes. Esa puede ser una idea. Y cuando se restablezca el servicio, llevarlos de a poco.

Pero con el pasar de los días la “R” de reducir se vuelve cada vez más visible como estrategia. A las compras responsables se le pueden sumar algunas cosillas que para los “avanzados” son básicas pero que para algunos pueden ser buenos nuevos aportes (además de hacer esas compras planificadas):