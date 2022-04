Conflicto en el sector del supergás afectó a los arroceros en medio de la cosecha

Con la cosecha en pleno desarrollo los productores arroceros esperan este martes una solución a un problema que los viene complicando desde el fin de semana: el conflicto de trabajadores de supergás dejó sin suministro de gas a varios productores, un insumo que utilizan para el secado del grano, informó a El Observador Alfredo Lago, presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA). Este martes, algunos productores –de los más afectados– esperan que el suministro se normalice para volver a cosechar y enviar producción a la industria.

Los trabajadores del sector del supergás realizaron paros y movilizaciones en los días pasados en el marco de las negociaciones laborales en los Consejos de Salarios, y algunas empresas, como Riogas “desde el jueves pasado no entregan gas a granel”, indicó.

Esa falta de gas ha generado algunos problemas en algunas industrias –aunque no se han generalizado–, ya que una vez que el arroz es cosechado debe secarse pronto porque tiene un corto plazo de duración en buen estado.

“Algunas industrias desde el viernes no tienen más gas y tuvieron que apagar los secadores. Hoy nos informaron que estarían entregando. En algunos casos no se ha podido cosechar porque no había capacidad de secado suficiente y esta es una problemática que recién ahora se estaría solucionando”, expresó Lago.

La importancia del gas

Cuando el arroz sale de la chacra tras la cosecha tiene una humedad que ronda entre el 20% y el 22% y con el secado baja a 13%, detalló el productor. El gas GLP equivale al 40% de la energía utilizada para ese secado, que se termina con el uso de leña.

Con el gas como fuente de energía se busca atender a ciertos sectores del mercado que tienen requerimientos con el uso de la leña, porque “entienden que el eucaliptus genera algún tipo de olor en el sabor del arroz”, dijo.

Medidas sindicales están afectando desde semana pasada el suministro de GLP para las industrias arroceras.

Destaco al respecto la preocupación y acción del gobierno:

Ministro de @MIEM_Uruguay @OmarPaganini y Viceministro de @MGAPUruguay @ignacio_buffa con el @MTSSuy https://t.co/4T6C38fdC0 — Alfredo Lago (@FreddyLago) April 11, 2022

Cómo viene la cosecha de arroz

La cosecha de arroz viene con dos tercios de avance. “Andamos en la recta final”, comentó Lago, quien destacó que la calidad se ve muy bien, excepto en Artigas donde algunas chacras presentaron problemas de calidad por “temas climáticos”, ese fue uno de los departamentos donde la sequía fue más fuerte.

Los cultivadores prevén buenos niveles de productividad y entienden que la campaña culminará con un promedio de 9.200 kilos por hectárea, lo que “es un muy buen nivel productivo”. En la zafra anterior la productividad fue de 9.400 kilos por hectárea.

Además, el 30% de la producción ya se vendió al exterior, lo que “es un buen indicador”, concluyó.