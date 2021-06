Copa América: Conmebol no hizo lugar al amparo presentado por AUF contra cuatro jugadores de Chile y podrán jugar

La Conmebol no hizo lugar al amparo presentado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) contra cuatro jugadores de la selección chilena este lunes luego de que se conociera el domingo que rompieron el protocolo de seguridad y la burbuja sanitaria al hacer ingresar a un peluquero brasileño al hotel en el que se hospedan.

Instagram

Arturo Vidal también se cortó el pelo en el hotel y el peluquero rompió la burbuja

Como informó Referí, los neutrales de la AUF, Ignacio Alonso, Gastón Tealdi, Matías Pérez y Fernando Sosa, manifestaron a la Conmebol su preocupación por la ruptura del protocolo sanitario en la delegación chilena, rival de la celeste este mismo lunes en Cuiabá a la hora 17 local, 18 uruguaya.

Si bien los dirigentes siguieron muy de cerca este tema, a la hora 14.30 de Uruguay, la Conmebol le contestó negativamente el amparo presentado, según confió desde Cuiabá una fuente celeste a Referí.

Debido a lo ocurrido en el episodio con el peluquero, la intención de la AUF era que los futbolistas chilenos implicados, Arturo Vidal, Gary Medel, Charles Aranguiz y Eduardo Vargas, fueran inhabilitados para el compromiso de este lunes.

Instagram

Gary Medel junto al peluquero brasileño en el hotel

Sin embargo, la contestación de Conmebol fue negativa y los cuatro estarán a las órdenes del técnico uruguayo del combinado chileno, Martín Lasarte.

El entrenador uruguayo en conferencia de prensa el domingo había señalado que el acto de indisciplina había sido ese y no otro -como decía parte de la prensa chilena en el que supuestamente había mujeres en el medio- y la Asociación Nacional del Fútbol Profesional de Chile, emitió el siguiente comunicado: "La Federación de Fútbol de Chile y el cuerpo técnico de la Selección Chilena Masculina Adulta, reconocen el incumplimiento de la burbuja sanitaria de la delegación que participa en la Copa América, con el ingreso no autorizado de un peluquero que, pese a contar con examen PCR negativo, no debió haber entrado en contacto con los jugadores. Los involucrados serán sancionados económicamente. Lamentamos lo que generó esta situación e informamos que todos los miembros de la delegación arrojaron examen PCR negativo este sábado 19 de junio".