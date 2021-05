Leña, fruta, cancha, funcionarios, jugadores y técnicos: así saca Daniel Bianchi a Rampla de sus deudas

Ser presidente de Rampla Juniors es un trabajo de riesgo. Hay que ser albañil para tapar agujeros, malabarista para armar un presupuesto equilibrado, ser buen vendedor para lograr ayuda y financiación, y un gran negociador para lograr estirar créditos. Daniel Bianchi, periodista deportivo desde 1986, hombre de barrio y picapiedra de ley, se sintió capacitado para ese desafío. Lo asumió en febrero de este año y desde el próximo martes saldrá a dar pelea en el torneo de Segunda División Profesional con el segundo presupuesto más bajo del certamen: "Solo superamos a Uruguay Montevideo", dice.

"Agarré un club con complicaciones de todo tipo, tamaño y color desde el punto de vista administrativo y económico", revela Bianchi a Referí.

Que Rampla corra contra reloj para pagar cuantiosas deudas no es ninguna novedad. Es la realidad picapiedra de las últimas décadas.

Pero el año pasado fue particularmente complejo para el rojiverde. A principios de año, el empresario Edgard Parnás desembarcó en el club para convertir a Rampla en sociedad anónima deportiva prometiendo la llegada de capitales europeos.

Leonardo Carreño

Ya hizo negocios con Bentancur, Casal y Perchman

La asamblea de socios del club aprobó la transformación cuando esos capitales se hicieran cargo de la deuda que arrastraba el club. Por entonces, el monto exigible de la deuda era de US$ 400 mil.

"Fui a votar a esa asamblea y voté en contra. Porque soy anti SAD y más de capitales extranjeros. Me parece que es una fórmula para equipos nuevos, pero no para equipos con historia como Rampla. También reconozco que las SAD con capitales uruguayos son otra cosa y un buen ejemplo son Rentistas y Plaza Colonia porque tienen al frente a gente que se sabe que trabaja bien y son dos ejemplos exitosos", explica Bianchi.

En agosto, a escasos días de comenzar el torneo de Segunda División aquellos capitales ingleses prometidos en marzo nunca aparecieron. La diseñadora de moda uruguaya radicada en Londres, Lorena Rivero, y su pareja, el inglés Gerald Sagoe que en sus redes se presentaba como exfutbolista y presidente de Rampla, habían visitado al plantel en el Olímpico pero no se volvió a saber más de ellos.

La presidenta Isabel Peña y el secretario Gabriel Kouyoumdjian salieron a golpear puertas. Refinanciaron gran parte de la deuda y en seis días consiguieron US$ 180 mil para poder jugar el torneo.

El picapiedra debió pagar US$ 76.500 en octubre y otros US$ 20.000 en diciembre para poder seguir disputando el campeonato. Entrenando en condiciones precarias y arrastrando deudas de varios meses, el equipo llegó a las finales de los playoffs donde perdió con Sud América.

@SegundaAUF

Las finales de los playoffs contra Sud América

"Sabía que la SAD no iba a prosperar, todo lo que pasó no me sorprendió. Lo que hizo el club fue aumentar el déficit porque incrementó su presupuesto al estilo SAD", explica Bianchi.

El presupuesto del año pasado del club rondó los US$ 85 mil cuando equipos de Primera, como Progreso, tenían un presupuesto de US$ 35 mil.

En febrero, la asamblea de socios decidió romper el acuerdo para convertir al club en sociedad anónima por incumplimiento contractual e hizo un llamado a elecciones. Hubo un solo candidato y una votación histórica para una lista única: 150 votos.

La deuda exigible le quedó a la directiva que encabeza Bianchi en US$ 200 mil y el principal ingreso de los clubes que son los derechos de televisión están cedidos a la Asociación Uruguaya de Fútbol. "En el interinato de Bordaberry en la AUF la directiva del club hizo algo anti estatutario porque comprometió a la institución más allá de su mandato. Por las deudas que Rampla tiene con la AUF tiene comprometidos sus ingresos por derechos de TV mientras sigamos en Segunda hasta que venza el contrato con Tenfield, que termina en 2025. Si subimos antes, podemos volver a disponer antes de algunos de esos ingresos", explica el presidente.

Leonardo Carreño

Su padre fue tesorero del club, su hermano centrodelantero

La meta: el saneamiento económico

¿Cómo hace un club endeudado y sin ingresos para poder seguir activo? "Los ingresos por esponsoreo son muy bajos. La AUF hizo un plan solidario en Segunda y con eso cubrimos los salarios mínimos, eso es un paliativo", dice Bianchi.

"El presupuesto del club lo hago como el de mi casa: tanto me entra, tanto puedo gastar. Salvo seis jugadores del plantel con todos firmamos los contratos mínimos para la categoría. Este año no nombré gerente deportivo, para ahorrar un sueldo y volvimos a armar una comisión de fútbol", dice.

"Llegué a Rampla para sanearlo económicamente en dos años. En el campeonato vamos a dar pelea, pero mi campeonato es el otro, estabilizar al club en lo económico. En dos años ya no se va a preguntar más cuánto debe Rampla para poder jugar. Vamos a tener superávit", afirma convencido.

"Este campeonato está inflacionado. Los presupuestos son altísimos, no solo por Defensor Sporting, Danubio y nuestro vecino Cerro. También Atenas, Racing y Albion que tiene un presupuesto altísimo", agrega.

Diego Battiste

El Olímpico tendrá descanso: se jugará en el Charrúa

Una venta y el gesto de Bentancur

"Mi riqueza son los amigos del fútbol. Tengo muy buena relación con el 90% de los empresarios en el fútbol uruguayo y los conozco a todos", dice Bianchi contando cómo está logrando fondos frescos para darle oxígeno al picapiedra.

El argentino Gustavo Machado fue transferido a Cerro Largo a través de Pablo Bentancur. "A Machado le debían siete meses de sueldo y cuando se le debe tres meses el jugador puede reclamar la libertad. Sin embargo, Bentancur tuvo el gesto de contemplar a Rampla en la negociación, me respetó por los años que tenemos de conocimiento, y así nos entraron US$ 150 mil".

"En el pase de Camilo Cándido a Nacional también nos entró un buen dinero". Rampla tenía el 30% del futbolista (Liverpool otro 30% y Juventud 40%) y ahora se quedó con un 10% de una futura venta.

"El grupo de Flavio Perchman arrimó a varios jugadores a un costo simbólico y con el Grupo Casal ya tenemos dos jugadores. A Facundo Bravo lo ascendimos al primer equipo y le hicimos contrato. Es un extremo zurdo, muy técnico. Va a ser la próxima venta de Rampla".

Además de deberle al plantel del año anterior, Rampla le debe a cinco entrenadores que dirigieron al club de 2018 a esta parte. "Dos de ellos ya son fallecidos, pero ahí cobran los herederos": Luis "Ronco" López, Julio Toresani, Rosario Martínez, Eduardo Espinel, Edgardo Arias y Edgard Martínez. "No va a ser fácil, es gente que ya refinanció en dos o tres oportunidades, algunos están enojados porque se les falló a la palabra", dice Bianchi.

Leonardo Carreño

La deuda del club asciende a US$ 200 mil

"Entre la deuda no exigible hay que pagarle a una persona y eso se va arreglar con el correr del tiempo", dice Bianchi. Es el salvador que le tendió la mano al club el año pasado en su horas más necesitadas. "También se acuerda regularizar la deuda con los entes del estado y la deuda con el Banco de Previsión Social que ha mostrado siempre una muy buena voluntad. Estamos cerrando esos acuerdos para empezar a pagar lo corriente y hacer una refinanciación de lo que se debe".

A la cancha de la Marina donde suele entrenar el primer equipo se le debía desde octubre. "Pagamos toda esa deuda e hicimos un convenio pagando parte por adelantado. Queremos cambiar la imagen".

Bianchi lleva toda una vida, 55 años, en el Cerro. Siempre viviendo en la calle Francia, en dos casas distintas, una 200 metros de la otra. "A veces me paran en la calle y me dicen: 'Sé que vos no tenés nada que ver, pero me están debiendo plata'. Y la verdad que me da vergüenza porque reclaman por leña, hielo, fruta, ferretería, técnicos de juveniles, fleteros; a los funcionarios se les debían cuatro meses y en dos meses ya les pagamos cuatro salarios".

Fue Carlos Barufaldi quien armó la lista y los dirigentes Carlos Oreiro -el padre de Natalia- y el Lele Cabrera quienes lo convencieron de asumir este desafío.

Durante dos años, Bianchi dejará el periodismo deportivo donde se inició en CX 30 pasando luego por Oriental, CX 26, Estadio 1, Placard, Juego Limpio, TNT, Rumbo a la Cancha, Sin Límite y el diario La República. En marzo de 2023 volverá a esas canchas.

Por dos años su vida serán exclusivamente el rojo y el verde: "También me impulsó la memoria de mi padre José que fue el tesorero cuando el Marujo Otero pasó de Peñarol a Vicenza, además mi hermano (Rafael) fue 9 de Rampla".

Altas: Fernando Laforia (La Luz), Iván Cartes (Plaza Colonia), Brian Bautista (Rentistas), Matías Soto (Real España), Emilio Mac Eachen (Cerro Largo), Germán Gabriel (Deportivo Capiatá), Charles Zoryez (Deportivo Maldonado), Joel Lew (Progreso), Rodrigo Vidal (Progreso), Joaquín Machado (Peñarol), Isaac Méndez (Atenas), Gonzalo Bazzallo (Albion), Joshuan Berríos (Mar de Fondo), Walter Corrales (Danubio), Santiago Rodríguez (River Plate), Adrián Vila (Nacional), Enzo Facchin (Nacional), Juan Ángel Albín (Defensor Sporting), Maycol Lisboa (Colón), Joaquín Machado (Peñarol), Mateo Abeijón (Liverpool), Jorge Trinidad (Fénix),y Pablo Pereira (Colón).

Bajas: Jhony Da Silva (Villa Teresa), Williams Martínez (Villa Teresa), Luis Maldonado (Real Tomayapo), Cristian Sención (Albion), Gastón Roselló (Uruguay Montevideo), Cristian Paiva (Progreso), Gustavo Machado (Cerro Largo), Santiago Pallares (Atlético Grau), Diego Rosa (Uruguay Montevideo), Richard Rodríguez (Central Español), Nicolás Silva (Wanderers), Gonzalo Barreto (Racing), Paolo Dantaz,

DT: Ruben Silva