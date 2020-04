Consejos y guía de precios para asegurar tu celular en caso de robo o accidente

¿Sirve tener un seguro para celulares? ¿La cobertura me cubre la pantalla rota, problemas con la carga y el robo? Distintas empresas ofrecen estas garantías en caso de robo con violencia, hurto, daño accidental y falla electrónica o mecánica. Por lo general, ofrecen planes elementales y otros con mayor cobertura. Su precio, parte aproximadamente en los 60 pesos y va hasta los 500 pesos por mes, dependiendo del equipo que se quiera asegurar.

Antel, por ejemplo, lo ofrece por medio del Banco de Seguros del Estado (BSE) en dos planes. El primero, llamado "Plan Básico", cubre daños accidentales y fallas mecánicas y electrónicas. El segundo, nombrado "Plan Completo", asegura, además, el robo con violencia o hurto. La empresa estatal ofrece este servicio al momento de vender un equipo y la posibilidad de asegurarlo hasta cinco días hábiles después de haberlo comprado. Se paga a fin de mes con la factura y puede rescindirse en cualquier momento. Los precios publicados en su página de internet son los siguientes:

Crédito: Antel

Por su parte, Mapfre ofrece un seguro para equipos electrónicos que incluye el celular. Para contratarlo, es necesario tener una cuenta bancaria ya que el cobro se hace por ese medio. El servicio cubre robo en vía pública y accidentes con el equipo. A diferencia de Antel, el monto a resarcir dependerá del capital asegura que se establezca. De acuerdo con lo comentado por la empresa, la mayoría de las coberturas rondan entre los $200 y $300.

Las casas de servicio técnico para celulares también ofrecen un servicio similar. SegurCell, por nombrar una, es una empresa que se dedica a arreglar y vender smartphones. Si bien no ofrece un seguro, brinda un plan de cobertura que incluye robo, hurto, accidentes y daños. Al igual que Mapfre, es necesario tener una cuenta bancaria para tenerlo. El contrato dura un año y los precios varían de acuerdo al equipo que se tenga. Por ejemplo, el de un iPhone X es de US$ 23 y el de los aparatos de gama media, en promedio, US$ 14. Actualmente la firma tiene 1.600 clientes con esta cobertura.

Cabe destacar que cada empresa aseguradora y cada casa de servicio técnico ofrece coberturas distintas por precios igualmente diferentes. Por ejemplo, SegurCell reintegra hasta el 80% del valor del equipo en caso de robo o hurto y solo cobra un deducible en caso de que se dañe nuevamente una misma pieza del equipo (por ejemplo, si se rompe la pantalla dos veces). Antel, por su lado, cobra un deducible en caso de hurto o robo y repone el equipo hasta dos veces robado por año. Todos los seguros y coberturas abarcan el territorio uruguayo y no el extranjero.

Un seguro en aumento

Mauro Antonini, socio de SegurCell, contó que "la cobertura fue subiendo" después de que los clientes vieran el costo de cambiar alguna pieza rota de su celular. Solo la pantalla del iPhone 11 vale $26.900. Suponiendo que se contrate el "seguro" de US$ 26 por mes para este modelo, en un año se habrá desembolsado US$ 312 o el equivalente de $ 13.291 tomando el dólar a $ 42.60. De esta manera, si se rompe la pantalla de este celular, se ahorra más de la mitad de la plata por esta pieza.