Consideraciones sobre algunas celebraciones

Hace pocos días celebramos una fiesta patria. Nuestro diario tuvo la delicadeza de publicar el famoso cuadro de Blanes. No sé cómo los artistas han sido capaces de captar momentos de nuestra historia. Así una niña o un niño de pocos años reconocen de inmediato los jalones de lo muy nuestro.

El 18 de julio ha pasado y con cierta tristeza en el corazón, pude observar cómo una sencilla bebida cubrió el aniversario patrio. Estaba en su derecho, lo admito pero...Me parece que a los orientales nos hacen jugar con colores como a los niños.

Los días pasarán rápidamente y el 25 de agosto celebraremos otra de nuestras fiestas patrias. Es que a las mujeres y a los hombres nos alegran, las necesitamos.

Es verdad que la gran fiesta patria de julio, estuvo unida al aniversario de la llegada del hombre a la luna. Lamentablemente, no pude observar la transmisión televisiva de aquellos momentos. Había viajado a la ciudad argentina de Tucumán para regresar a Montevideo en avión haciendo combinación en Buenos Aires. El clima no ayudó. Estaba cansado y caí en un sueño profundo. Cuando arribamos a la capital argentina, me contaron todo lo que habían observado por un televisor en una casa de familia y en pleno campo.