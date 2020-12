Contagio de covid-19 en Hematología del Maciel y brotes en cárceles

Un contagio en el área de Hematología del hospital Maciel llevó a las autoridades a "extremar medidas" para evitar la propagación del virus.

Aníbal Dutra, director del hospital, dijo a El Observador que el brote consiste por el momento en solo un contagio de parte de "un integrante del personal de salud que fue contacto en otro centro" pero siguió trabajando antes de saberse positivo.

A raíz de esa situación se realizaron unos 16 hisopados al personal con el que estuvo en contacto dentro del Maciel, y hasta hoy solo uno había dado positivo. "La definición de brote no está dada por la cantidad, sino porque hubo transmisión del virus dentro de la institución", explicó Dutra, y añadió que todavía quedan otros seis tests sin conocer el resultado.

El director del hospital dijo que Hematología es uno de los lugares más "cerrados" del hospital, pero que se mantendrán alertas para seguir la evolución.

El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, dijo este jueves a Telenoche que "siempre al personal de la salud hay que prestarle principal atención porque al estar en la primera línea de batalla hay que cuidarlo".

Contagios en cárceles

Por otra parte, el Ministerio del Interior informó que hay 22 reclusos contagiados en la Unidad N° 1 (Punta de Rieles). La secretaría de Estado señaló que "una persona privada de libertad que se encuentra en el módulo ME07 de la unidad fue aislada el 30 de noviembre por presentar síntomas de covid-19" y que a partir de ello se aisló a las restantes 100 personas que comparten ese módulo.

"Luego de realizados los hisopados correspondientes resultaron positivos 21 internos más. Las 22 personas (contando el caso índice) cursarán la enfermedad en el módulo MI donde disponen de una celda para cada una", afirmó el Ministerio del Interior.

Según el comunicado, "se pudo reconstruir el hilo epidemiológico y por esto fueron puestos en cuarentena cuatro policías y cuatro operadores penitenciarios que esperan los resultados de los hisopados".

También se detectó un caso positivo en el módulo 5 de Santiago Vázquez. "El interno fue aislado, al igual que sus dos compañeros de celda, y se aguarda el resultado de los hisopados correspondientes. Además, mañana se hisoparán a otros 174 internos que son compañeros del módulo", informó el ministerio.

Chofer interdepartamental

En otro orden, también dio positivo de covid-19 un chofer de ómnibus interdepartamental, según informó el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber.

"Creemos, todavía no tenemos los informes, que no hubo difusión en ese ómnibus y en esa compañía. Esperemos extremar los cuidados como para que sigamos teniendo esa tranquilidad de que el transporte colectivo no es un vector de contagios", aclaró.

Heber añadió que se extremarán los controles y advirtió que reducir el aforo de pasajeros obligaría a "subsidiar el transporte".

"Acabamos de terminar este año subsidiando a las empresas de transporte y nos salió unos cuantos millones de pesos que le sale a todos los uruguayos, eso tenemos que tener cuidado porque tenemos que cuidar la plata de los uruguayos, si es necesario hacerlo lo vamos a tomar, pero es una decisión al más alto nivel del gobierno", dijo Heber, según consignó Telenoche.