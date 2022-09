Contra la eutanasia

El 1° de agosto 15 diputados (siete del Partido Colorado, siete del Frente Amplio y uno del Partido Independiente) presentaron un nuevo proyecto de ley de eutanasia. Sus principales diferencias con respecto al proyecto de ley de eutanasia presentado por cinco diputados colorados en marzo de 2020 son las siguientes:

Como se ve ya desde su título, el nuevo proyecto de ley se refiere sólo a la eutanasia, dejando de lado el suicidio asistido. A pesar de ello, la exposición de motivos califica a Suiza, donde el suicidio asistido ha sido legalizado y la eutanasia sigue estando prohibida, como "la pionera en habilitar determinados procedimientos para garantizar el proceso de morir a las personas". Hoy Suiza es receptora de un "turismo suicida": ciudadanos de distintos países viajan a Suiza para recibir allí el "servicio" del suicidio asistido. El Artículo 2° del nuevo proyecto establece que tiene "derecho" a la eutanasia "toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que padezca una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándole sufrimientos que le resulten insoportables". Por lo tanto, ya ni siquiera se exige que la persona sea un enfermo terminal; además, se subraya el carácter subjetivo de los "sufrimientos insoportables" requeridos. El Artículo 6° del nuevo proyecto dispone que "todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud deben poner a disposición de sus usuarios" el "servicio" de eutanasia. Financiado por nuestros impuestos, nos guste o no nos guste. El Artículo 7° del nuevo proyecto de ley establece el derecho a la objeción de conciencia del médico y los demás integrantes del equipo asistencial y agrega que "en tal caso la institución de asistencia médica determinará quién o quiénes deban sustituir a el o a los objetores, garantizando siempre la prestación del servicio". El Artículo 9° del nuevo proyecto deroga el Artículo 46 de la Ley N° 19.286 de fecha 25/09/2014, es decir el artículo del Código de Ética Médica que establece que la eutanasia es "contraria a la ética de la profesión médica". Ese Código fue aprobado oportunamente en un plebiscito de los médicos. El Artículo 11 del nuevo proyecto dispone que "a todos los efectos, la muerte por eutanasia será considerada como muerte natural". ¡Como si administrar una inyección letal fuera algo natural!

Un artículo de El Observador de fecha 20/08/2022* ofrece dos motivos adicionales de preocupación. Según ese artículo, el Partido Nacional (PN) estaría considerando poner dos condiciones a la discusión del proyecto de ley de eutanasia en el Parlamento: que se apruebe primero la ley de cuidados paliativos y que se cambie el proyecto de ley de eutanasia de modo que el Artículo 46 del Código de Ética Médica no sea derogado por ley sino mediante un plebiscito médico.

Por otra parte, el mismo artículo dice que varios legisladores del PN están elaborando un nuevo proyecto de ley de eutanasia "que recogerá las 'cinco grandes objeciones' que les merece a los nacionalistas el texto que está hoy a consideración de la Cámara. (…) Consideran imprescindible incluir en el texto la condición de [enfermedad] 'terminal'. Los nacionalistas objetan además la falta de un comité previo de garantías para los profesionales [médicos]".

Con respecto a esa noticia comento dos cosas: A) El derecho humano a la vida es un valor no negociable, por lo que el rechazo del proyecto de ley de eutanasia debe ser incondicional. La eutanasia merece ser rechazada absolutamente, con o sin ley de cuidados paliativos, con o sin plebiscito médico. B) Cualquier legalización de la eutanasia, incluso una limitada a los enfermos terminales, es condenable.

El derecho a la vida es intrínseco a la persona humana y por ende es inalienable e irrenunciable. Dado que todos tenemos siempre el deber moral de proteger la vida humana, nadie tiene derecho a pedir que lo maten. Los cuidados paliativos evitan que los enfermos tengan sufrimientos insoportables; pero, en última instancia, morir sufriendo no es indigno. Por ejemplo, la muerte de Cristo en la Cruz fue atroz, pero no supuso ninguna indignidad para sí mismo. En cambio, el homicidio sí es indigno; y la eutanasia es un homicidio.

La concepción liberal de la libertad es falsa y absurda. Si existiera un derecho a la eutanasia y al suicidio, también existiría un derecho a ser esclavo, a ser víctima de agresión sexual o de canibalismo, etc. Además, si puedo pedir que me maten para evitar un sufrimiento, también puedo pedir que me maten para conseguir algún bien, porque no tener ese bien me hace sufrir; o sea, puedo vender mi vida, mi libertad, mis derechos, etc. Esta concepción inhumana de la libertad se manifiesta por ejemplo en el fenómeno del alquiler de vientres, que es la compraventa de un hijo.

El error más profundo del liberalismo es hacer de la libertad de elección un ídolo. La libertad no es un fin en sí mismo, sino un medio para hacer el bien. Cuando un hombre elige casarse con una mujer, renuncia a su libertad de casarse con cualquier otra mujer, pero no por eso pierde su libertad, sino que la realiza. Si no fuera así, y la libertad de elección fuera el valor supremo, nos convendría no elegir ningún plato del menú, para no perder la posibilidad de optar por otro plato. Así pronto llegaríamos a morirnos de hambre. Y además no es posible no elegir entre hacer algo o no hacer nada. Tertium non datur: entre el ser y el no ser no hay una tercera posibilidad.

Quiera Dios que el PN no opte por una falsa "moderación", que equivale a avanzar sólo un poco más lentamente por el camino de la reingeniería social anticristiana impulsada por liberales y socialistas.

