Coronavirus | "Devastador": la científica de la OMS que cuestionó duramente la multitudinaria final de la Eurocopa

El domingo, 60.000 aficionados disfrutaron de la final en el estadio londinense -el 75% de la capacidad del lugar-.

Los miembros del público tuvieron que presentar evidencia de que estaban completamente vacunados o una prueba de antígenos negativa realizada durante las 48 horas previas a la final.

Los aficionados tenían que usar mascarillas en las áreas interiores del estadio, pero podían quitárselas al llegar a sus asientos.

Al ver a esa multitud de aficionados cantando y gritando sin mascarilla en Wembley, la epidemióloga de la OMS Maria Van Kerkhove expresó su preocupación en Twitter, afirmando que el evento estimularía la transmisión de la covid-19, incluida la variante Delta.

"¿Se supone que debo estar disfrutando viendo la transmisión que ocurre frente a mis ojos?", tuiteó.

"La pandemia de #COVID19 no se tomará un descanso esta noche... La #DeltaVariant se aprovechará de las personas no vacunadas, en entornos abarrotados, sin mascarilla, gritando y cantando. Devastador", advirtió la epidemióloga líder de la OMS, en una inusual crítica desde dentro de la agencia de la ONU, que por lo general evita comentar las políticas de los Estados miembro.

