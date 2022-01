Corrió con Ricardo Vera, fue profe de Holan y es un emblema de Las Cimarronas: la historia de Marcos Sosa

Para un adolescente que a los 13 años se queda sin padres, la vida es dura. Para un joven que empieza a trabajar para poder estudiar y salir adelante, la vida es oportunidad. Para un hombre que a los 60 años es valorado como profesional y se relaciona con afecto por todos aquellos que lo rodean, la vida es recompensa. Y Marcos Sosa, el histórico preparador físico de Las Cimarronas, es millonario en el cariño que la gente le profesa.

En 1989, cuando el hockey aún se jugaba sobre césped natural en Uruguay, Sosa se hizo cargo por primera vez de la preparación física de la selección femenina de hockey sobre césped. Mucho antes de que fuera bautizada como Las Cimarronas.

“Me recomendó Pedro Torquemada cuando se fue a Guatemala. Me conocía de la pista y el entrenador era Carlos Fuscalde”, recordó Sosa a Referí.

En la pista, Sosa, que nació en Pando, era atleta. Se inició en el Campus de Maldonado, ciudad donde se radicó al quedar solo en la vida. Ahí empezó a trabajar en doble turno durante el verano para poder costearse los estudios en la capital.

“Trabajaba como cadete en el edificio Emperador en la parada 12. Le mostraba a la gente las maquetas de Solanas, que en principio iba a ser un country. Después el gerente me llevó a trabajar como conserje”, contó.

“Quería ser médico, pero no pude hacer la carrera porque vivía solo y no me daba el dinero para mantenerme. Me quedé sin padres muy joven y tuve que salir a trabajar y hacer el liceo de noche. Después hice Educación Física y al tercer año me metí en la Escuela de Tecnología Médica e hice la carrera de Fisioterapia en cuatro años y medio”.

Antes de lograr ambos títulos, Sosa corría (400, 800 y 1.500 m) y en la pista de carbonilla del Parque Batlle entrenaba junto a Ricardo Vera con Jorge “Bocha” Lagomarsino como entrenador.

“Ricardo fue un monstruo, le veía la espalda, era durísimo entrenar con él”, dijo sobre el finalista olímpico del 3.000 obstáculos en Barcelona 1992.

Sosa se retiró antes que se montara en la pista el primer tartán, allá por 1989.

Hizo triatlón en los tiempos donde el dominador a nivel local era Rafael Zubillaga. “Yo era malísimo en el agua, me revolvía en la bici, pero remontaba de ocho a diez minutos en la carrera”.

“Mi mejor actuación fue un Half Iron Man en Mar del Plata con 700 inscriptos: 2 kilómetros de nado, 90 k de ciclismo y 21 k corriendo. Terminé 72º ganándole a profesionales, en 1990”, dijo.

Sin embargo, cuando habla sobre hockey sobre césped su tono de voz cambia, como quien habla del amor de su vida. “El hockey es mi pasión”.

En la década de 1990 dirigió cuatro años al femenino de Montevideo Cricket ganando los cuatro títulos (1991-1994) para completar un ciclo de 12 años seguidos de victorias.

“Las mejores de aquella época eran las hermanas María, Elena y Verónica Stanham. Elena jugaba de central, de líbero, y María era una 5 espectacular”.

El último equipo que dirigió fue a Old Sampa, en varones. “Salimos campeones en 2012, Nico Tixe me pidió para dirigir al equipo. Ahora solo dirijo por hobbie a las mami hockey de Sampa que son un grupo divino”.

Trabajó con ocho entrenadores diferentes en la selección uruguaya, pero sin dudas que el ciclo que compartió con el argentino Ariel Holan del 2000 al 2003 fue el más especial.

“Es un estudioso, un exquisito, un detallista. Un monstruo. Llevábamos un televisor de aquellos grandes y pesados, un VHS y grabábamos todo el partido, anotábamos en un papel y meta pasar para atrás y para adelante la cinta. Hoy en día se edita en cancha y en dos minutos tenés toda la información”, contó agarrándose la cabeza.

“Íbamos a jugar torneos a Chile y todas las jugadoras ocupaban una pieza y nosotros otra, para abaratar costos porque acá siempre remamos con la falta de plata. Entrenábamos en la cancha del Liceo Militar y yo cargaba en mi auto 150 kilos con ocho barras y hacíamos gimnasio antes del amanecer”.

“Acá en invierno el entrenamiento es de 6 a 8. Yo me levanto a las 5 para tener todo armado. Es una locura muy linda. El hockey me ha dado mucho. Conocer países, las convivencias tan lindas que hemos tenido. Me acuerdo de Victoria Correia que trabajó años con nosotros y hoy nos sigue dando una mano con sus planes de nutrición”.

“Acá” es la nueva cancha de sintético de agua que la Federación Uruguaya de Hockey Sobre Césped montó en el Parque Lavalleja, una infraestructura de primer mundo.

Con Holan de técnico, Uruguay logró la medalla de bronce de los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003, un logró inédito para el hockey nacional.

"En 2004 fuimos a la Copa América con otro entrenador argentino, Gabriel González. Después seguí con Gonzalo Ferrer hasta 2006, me fui a España y volví en 2012 donde estaba nuevamente Ferrer como entrenador y cuando se fue a Paraguay quedó Nico Tixe con el que seguimos hasta el día de hoy".

¿Qué hizo en España? Fue a trabajar en la preparación física de un equipo juvenil de tenis en la academia El Vedat. "En Uruguay trabajé en la Escuela Nacional de Tenis desde 1987 casi hasta el día de su cierre. Allá, para rebuscármelas, trabajaba de noche en un boliche. Mi hija estaba estudiando acá y tenía que mandarle plata".

Un buen día se tomó un taxi en Valencia rumbo hacia su pueblo, Benaguacil. Se puso a hablar con el taxista y cuando le dijo que era hincha de Peñarol y que su ídolo era Fernando Morena, el hombre lo llevó a su casa de La Pobla y le regaló un póster del Nando con la camiseta de Valencia. "Todavía lo tengo guardado y firmado por el Nando", contó emocionado.

Quiso el destino que un buen día el médico de Peñarol Edgardo Rienzi le preguntara en La Española, donde ambos trabajaban. "¿De qué cuadro sos?” a lo que Sosa respondió: “De Peñarol y a muerte”. Y ahí lo invitó a trabajar en el club donde se desempeña como fisioterapeuta desde el año 2013.

"El año pasado iba a dejar el hockey, porque ya son muchos años, pero cuando fui atleta me acordé que dejé el año que se hizo la pista. Y esa espina me quedó. Acá siempre entrenábamos en Polo que es sintético de arena, otro deporte, por eso me estoy dando el lujo de entrenar en esta cancha e ir juntos a un torneo con esta preparación inédita", expresó remarcando el aporte que suma la nueva preparadora física Mariana Gómez (jugadora de Scuola Italiana y de selección de handball), el entrenador Tixe y su asistente Jimena Bouzas.

Así es Sosa. Dedicado, profesional y querido. Una historia con nombre propio en el deporte uruguayo.