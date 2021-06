Cosse anuncia subsidio de $ 2.800 para familias con embarazadas o niños con malnutrición

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, anunció este jueves un subsidio de $ 2.800 por familia para hogares de la capital con embarazadas y niños con malnutrición.

En el marco del Plan ABC, Cosse subrayó su intención de fortalecer la malnutrición infantil, visto como un "problema crítico" para la comuna, que se centrará en captar a posibles beneficiarios desde las policlínicas municipales.

El plan reportará una serie de datos sobre la cantidad de personas reclutadas, sus características, y proporcionará, bajo un "estricto seguimiento", información adicional sobre su evolución sanitaria, que se sintetizará en el observatorio de datos de la Intendencia de Montevideo.

Por otra parte, en rueda de prensa, la intendenta adelantó su intención de fortalecer el diálogo con el gobierno y expresó que, junto al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), trabajan en monitorear a los indigentes.

"Con el Mides estamos coordinando muy bien. Cuando retiramos a gente en situación de calle las llevamos a los refugios. (...) La coordinación es buena. El centro es que cuidemos a las personas", dijo en rueda prensa.

Consultada por las elecciones postergadas en el Frente Amplio, la intendenta dijo tener el "2%" de su cabeza puesta en eso y explicó que, en realidad, centra su preocupación en la "crítica" situación que atraviesa el país en materia de empleo a causa del covid-19. "Fíjense que apareció una oportunidad laboral para 15 mil puestos y se anotaron 250 mil personas en todo el país (...) No se puede disimular la enorme necesidad de trabajo que hay y la enorme cantidad de puestos que se han perdido. La situación está muy compleja", expresó y dijo que entiende "perfectamente" el paro anunciado por el PIT-CNT para el próximo 17 de junio.

En ese sentido, reconoció que la reciente llegada de Google al país es una señal positiva, que tomó con "mucha alegría", pero que, entiende, no sería posible si no se hubiera desarrollado una infraestructura previa durante su gestión al frente de la empresa estatal. "Primero se hace la infraestructura y después suceden las cosas. Si no hubiéramos hecho el proyecto de fibra del hogar, si no hubiéramos tenido una negociación de años para llegar al cable submarino, data center, Antel Arena y todas las inversiones que hizo Antel no tendríamos el estatus de comunicación que tiene Uruguay en el mundo".

Cosse sostuvo que, gracias a esos "avances", el país hoy puede " permitirse un diálogo con grandes actores mundiales de las telecomunicaciones".

Noticia en desarrollo