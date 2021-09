Cosse apuntó contra "danza de nombres" para presidir el FA y cuestionó "discusiones entre cúpulas"

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, cuestionó este miércoles la “danza de nombres” sobre las candidaturas a la presidencia del Frente Amplio (FA) y señaló que “a veces” en la fuerza política la discusión se centra en “discusiones entre cúpulas”, algo que según aseguró ocurre por estos días para definir las postulaciones para las elecciones partidarias de la izquierda.

“Yo no participo en negociaciones de cúpulas alrededor de este tema y la verdad que no quiero participar de un manoseo de nombres, así que voy a tomarme un tiempo. Hay que dejar que los organismos del FA definan las candidaturas y después veremos, pero tengo gran aprecio por él y por muchos otros”, dijo la intendenta en una conferencia de prensa al ser consultada sobre la eventual candidatura del presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira.

El sindicalista sumó en los últimos días sumó apoyos de distintos sectores del Frente Amplio como el MPP, la Vertiente, Plataforma, el Partido Demócrata Cristiano, al tiempo que el Partido Comunista resolverá su posición el próximo domingo en un Comité Central.

"Acá no es un tema de (Fernando) Pereira, o no Pereira. Ya estamos manoseando el nombre, lo estamos lanzando al aire como si fuera un pañuelo. No me parece que sea sano para el Frente Amplio manejar una danza de nombres y lo que sí creo que es importante para los frenteamplistas es entender que el FA somos todos. Yo considero que es muy importante quién presida el FA pero creo que no es determinante. Lo que sí es determinante la participación de todos los frenteamplistas”, agregó Cosse ante los medios.

"Podés poner al rey de Siam de presidente del FA pero si el Frente no está movilizado y activo, no sirve para nada. Eso es lo más importante, y que en el Frente, que somos todos, dejemos de mirarnos el ombligo y miremos lo que tenemos que mirar. Que es la realidad y (saber) cómo actuar sobre ella", dijo después la jerarca frenteamplista.

En el marco de esta discusión, la intendenta puso el foco en discutir, conversar, y hacer política. “No voy a participar en la danza de nombres. Nunca lo he hecho, tengo una conducta al respecto. Lo que sí quiero decir es que lo importante es que todos entendamos que el frente somos todos y creo que en esa militancia está la fuerza", afirmó.

Repreguntada sobre su expresión de "dejar de mirarse el ombligo", Cosse insistió con señalar a las "discusiones entre cúpulas" y dijo que "el FA es mucho más que una estructura".

"A veces me parece que la estructura del FA se deja llevar por discusiones entre cúpulas. Pero eso es la estructura, o una parte de la estructura.

Más propiciadora del diálogo y de la reflexión que nunca. Yo tengo una gran confianza en eso porque es nuestra mayor fortaleza. A veces me parece que algunos compañeros perdemos el fiel de la balanza, y el fiel siempre está con la gente y con la realidad", concluyó.