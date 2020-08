Cosse aventaja a Martínez por tres puntos y dijo que el FA "casi no tiene participación publicitaria"

La candidata a intendente Carolina Cosse tiene tres puntos de ventaja respecto a su competidor y excandidato a presidente Daniel Martínez, y mantiene una diferencia de siete puntos porcentuales con el tercer candidato a ocupar el sillón municipal por el Frente Amplio, Álvaro Villar, de acuerdo a una encuesta de la consultora Cifra que difundió Telemundo este lunes.

Según el estudio –el segundo que da una leve ventaja a la senadora, luego de la encuesta de Opción del 21 de julio que la dio como favorita por un punto–, Cosse obtendría el 20% de los votos si hoy fueran las elecciones, mientras que Martínez el 17% y Villar el 14%. No obstante el liderazgo de Cosse, la directora de Cifra, Mariana Pomiés, aseguró que debe tenerse presente que el margen de error de esta encuesta –realizada en la segunda semana de agosto– es de 4,5%, lo cual supera el margen que hay entre la senadora y el exintendente de Montevideo.

En diálogo con Telemundo, Cosse fue consultada por estos números y contestó que los tomaba como un "insumo". Sin embargo, destacó la ventaja que tiene el Frente Amplio sobre la denominada coalición multicolor, con quien a cinco semanas de las elecciones departamentales mantiene una diferencia de 13 puntos –51% contra 38%, respectivamente–, según este estudio de Cifra.

"Hay que tomar los datos que estadísticamente son firmes y decirle a toda la gente que el Frente Amplio se consolida en Montevideo a pesar de que casi no tiene publicidad en los medios", dijo la candidata. Y agregó: "Casi no tiene participación publicitaria masiva, con una participación mediática modesta. Me parece que es un gran logro de la militancia".

Sin embargo, la encuesta de Cifra reveló un acortamiento de la brecha entre la coalición multicolor, que tiene a Laura Raffo como candidata, y el Frente Amplio como bloque. Comparado con el estudio anterior, divulgado en julio, Raffo creció de 32% al 38%, mientras que la coalición de izquierda bajó de 53% a 51%, lo que significó un repunte de la candidata del gobierno de ocho puntos.

Pero de cualquier manera, Pomiés aseguró que la distancia entre ambos bloques es "muy difícil que se revierta" el domingo 27 de setiembre, cuando tendrán lugar los comicios departamentales. "Definitivo no es, porque faltan cinco semanas. Pero la diferencia es grande", concluyó.

La denuncia contra Villar

Pomiés subrayó que este estudio presentó novedades, como el freno del liderazgo de Martínez y la desaceleración del crecimiento de Villar, y que eso puede explicarse por el perfil que ha asumido Cosse como "la opositora (al gobierno) más firme" de entre los tres candidatos de la coalición de izquierda.

"Ella está recogiendo el enojo de un pequeño grupo de enojados con el gobierno, de frenteamplistas más de izquierda. Ella los capta bien, mientras que los otros (candidatos) captan a frenteamplistas más moderados, más de centro", señaló la directora de Cifra.

Pomiés también se refirió a la incidencia de algunos de los últimos episodios políticos que pueden haber incidido en los nuevos porcentajes, como la negativa del Frente Amplio a que sus candidatos debatan con la candidata del gobierno, a que se reúnan con el presidente Luis Lacalle Pou, así como las acusaciones contra Villar de no haber reaccionado ante una denuncia de acoso sexual en el Hospital Maciel, cuando él era director de ese centro de salud.

"Eso lo debilitó porque lo dejó parado en falso. Las denuncias contra Villar también se vienen dando en estos días, pero no parecen ser del todo definitivas. La sumatoria de todas estas cosas hace que el Frente pierda un poco de intención de voto y haga crecer a Raffo", sostuvo la directora de Cifra.