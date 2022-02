Cosse dice que "nadie dio la orden" en la IM de donar al Frente Amplio, pero oposición cuestiona reincidencia

Una vez más en lo que va de la administración de Carolina Cosse vuelven a estar en el ojo de la tormenta unas donaciones, la Intendencia de Montevideo (IM) y el Frente Amplio.

Sobre esa línea entre lo institucional y lo partidario machacaron este jueves las filas opositoras en la capital, luego de que El Observador informara que la intendenta retiró un aporte de remeras y mochilas que la comuna había hecho llegar el lunes a la Huella de Seregni.

Mientras que la oposición reaccionó rápidamente y pidió investigar el hecho, Cosse dijo en rueda de prensa que se trató de un "error de una persona" a la que "nadie le dio una orden", y que la marcha atrás alcanzaba para "dar por cerrado el tema".

"Cuando lo detectamos, hablamos con la persona y entendió ese error (...) Inmediatamente me comuniqué con Fernando Pereira (presidente del Frente Amplio) para avisarle y que nos devolvieran las camisetas. Estuvimos de acuerdo en dos segundos; los dos consideramos que era un error”, dijo la intendenta.

Sus declaraciones en la tarde noche llegaron luego de horas de crecientes críticas por parte de la oposición departamental. Tanto desde el Partido Nacional como desde el Partido Colorado enfatizaron en que esta "no fue la primera vez" que la condición de gobernantes y dirigentes partidarios se "mezclaban", recordando que a comienzos del año pasado se había suscitado la polémica en torno a donaciones de militantes frenteamplistas para las ollas populares –en el marco del cincuentenario de la fuerza política– de cuya distribución se hizo cargo la comuna.

En ese marco, los blancos plantearon la creación de una comisión investigadora. Los colorados, en tanto, expresaron su "preocupación" por los hechos a través de su Comité Ejecutivo Departamental (CED), y manifestaron "la imperiosa necesidad de iniciar una investigación administrativa de urgencia a fin de individualizar al o los responsables de realizar tal donación".

Previo a las declaraciones de Cosse, la presidenta de la Departamental del Frente Amplio, Graciela Villar, dijo a El Observador que "en principio le vamos a pedir a la intendenta que inicie una investigación administrativa, que es a lo que se comprometió".

Consultada sobre las críticas de la oposición, Cosse remarcó que a su juicio las explicaciones brindadas alcanzaban para dejar atrás el tema. "Las explicaciones que pide la oposición son estas. Los detalles no son relevantes, lo relevante es que lo detectamos y que se corrigió el error”, manifestó.

La devolución, sin embargo, no es suficiente a los ojos de los ediles opositores. "El hecho de que se haya devuelto es anecdótico. Nadie puede dudar que esto tiene un trasfondo político", arremetió el edil blanco Javier Barrios Bove, uno de los impulsores de que el Partido Nacional pidiera una comisión investigadora para dilucidar las "responsabilidades políticas".

"Acá no fue un funcionario administrativo el que decidió la donación. Acá tiene que haber un jerarca que dio la orden", dijo a El Observador. "En otras administraciones esto se cuidaba. En esta decididamente no se está cuidando", afirmó.

"¿Qué dirían los dirigentes del Frente Amplio si el Ministerio de Desarrollo Social donara cajas de remeras para la campaña del No?", acusó Barrios Bove.

Según supo El Observador, en la comuna se están investigando las responsabilidades, aunque al cierre de esta edición no había abierta ninguna instancia administrativa. El pedido de la comisión investigadora por parte de los blancos requiere del visto bueno oficialista para lograr la mayoría simple en la Junta Departamental. El Observador intentó comunicarse con el coordinador de la bancada frenteamplista, Martín Nessi, pero no obtuvo respuesta.

Al igual que Cosse, Fernando Pereira destacó que el Frente Amplio determinó rápidamente la devolución de los materiales aportados por la comuna. "El Frente Amplio no las quiere. Ni bien se comunicó a la presidencia, mandamos devolver algo que no queremos ni precisamos", había informado el dirigente a El Observador. No obstante, las cajas de mochilas y camisetas fueron recepcionadas en la Huella de Seregni a conciencia respecto a su origen, y su devolución llegó a raíz de la consulta de El Observador y la decisión de Carolina Cosse de desandar lo que había sido una "donación sin autorización".