Cosse sobre la falta de agua: "¿No será hora de poner restricciones al consumo?"

"Hoy estamos en crisis. Tenemos una crisis y hay que reconocerla, no hay que estar en negación", dijo la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, en entrevista con la radio Internacional de Rivera. La jefa comunal expresó que "no sabe" cómo manifestar su preocupación por la falta de agua que tiene el área metropolitana y calificó la situación como "grave".

"¿No será hora de poner restricciones al consumo? ¿No será hora de traer agua de otro lugar?", se preguntó Cosse. Ese "otro lugar" podrían ser pozos de agua de vecinos de la zona rural de Montevideo que los pusieron a disposición. Según contó Cosse, "varios productores rurales o vecinos que viven en la zona rural y tienen pozo empezaron a preguntar '¿cómo hago para ayudar?'".

La IM está recabando datos de la ubicación del pozo y el caudal a través de un número de Whatsapp –092 250 260, que aún recepciona los mensajes de los pozos– y acudirá para tomar una muestra y medir la calidad del agua. "Después eso se lo vamos a pasar a OSE, que tiene que pasar con camiones cisternas a recoger agua. Humildemente, creo que hay que hacerlo", expresó Cosse.

El cruce de Cosse con Lacalle Pou y la colaboración ante la crisis de OSE

Este jueves la intendenta le informó al presidente, Luis Lacalle Pou, que la IM realizará muestras en pozos de agua públicos y privados de Montevideo.

A su vez, la IM puso a disposición el pozo que está en el Mercado Agrícola, que tiene una buena medición de sodio y cloruro, así como también a sus técnicos y su laboratorio para realizar análisis.

Por otro lado, la intendenta reclamó "falta de información" de parte de OSE sobre la calidad del agua y la cantidad que queda disponible. "Necesitamos saber por parte de OSE cómo dan los análisis. Quiero saber en cuánto está el volumen de la represa de Santa Lucía, en cuánto está ahora, cuánta agua nos queda, tenemos que saber esas cosas", dijo.

Eso generó una respuesta del mandatario. "Nosotros estamos para trabajar. No estamos para criticar", sostuvo el presidente en rueda de prensa, según consignó Subrayado. El mandatario dijo que si se decidía a criticar "tendría tanto para decir". "Y si me tiran la lengua no lo voy a hacer", aseguró.

Agua embotellada para recetar

Cosse informó además que los bidones de agua que las policlínicas recetarán ya llegaron al Mercado Modelo, desde donde se distribuirán a esos centros médicos. En total, son 4 mil bidones y se darán unos 170 por policlínica.

"La intendencia salió a medir el lunes en las policlínicas la calidad del agua, le dio mal, muy mal y salimos de vuelta a medir el miércoles y nos dio peor", contó Cosse. A raíz de estas mediciones, la IM optó por recetar agua embotellada en sus policlínicas

Hoy ya está llegando el agua al Mercado Modelo desde donde la vamos a distribuir a todas las policlínicas. Así que hoy ya va a haber agua en las policlínicas. Las recetas se darán a lactantes, bebés menores de seis meses que consumen complementos, adultos con hipertensión o insuficiencia renal y mujeres embarazadas.

"Un ciudadano le designa al medico de la policlínica barrial que no puede tomar agua por la salinidad que tiene, (luego) se irán subiendo al Plan ABC, se presentarán en el comercio y le van a dar el equivalente a dos bidones de seis litros semanales", explicó el presidente de Cambadu, Daniel Fernández días atrás. La medida durará, en principio, 45 días a partir del próximo lunes.