De "barco parado no gana flete" a "es tan previsible": el cruce de Cosse y Lacalle por el agua salada de OSE

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, le envió en la tarde de este jueves informes al presidente de la República Luis Lacalle Pou tras realizar muestras en pozos de agua públicos y privados de Montevideo en medio de la crisis por el déficit hídrico que afecta al país, y que llevó a OSE a aumentar los niveles de sodio y cloruro.

"En la tarde de ayer informe al Presidente que la IM está relevando de todos los pozos de agua, públicos y privados en Montevideo, además de estar analizando muestras. Puse a disposición esa información y a nuestros técnicos. Estamos para colaborar", escribió Cosse en su cuenta de Twitter.

Finalizó un mensaje con un refrán: "Barco parado no gana flete".

Ante el aumento de la salinidad en las aguas de OSE, desde la intendencia se tomaron medidas como medir la calidad del agua en sus policlínicas y que entregar a beneficiarios del Plan ABC (Apoyo Básico a la Ciudadanía) hasta dos bidones de seis litros por semana sin costo, luego de obtener una receta por parte de médicos que atienden en estas policlínicas municipales.

Para Lacalle Pou, Cosse "es tan previsible"

Desde el lado del gobierno, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, anunció este jueves en Torre Ejecutiva que el gobierno garantizará "el costo equivalente a 2 litros de agua por día durante un mes en diferentes poblaciones".

Los grupos incluyen a los "menores de 2 años que reciben asignaciones del Plan de Equidad" y las mujeres embarazadas que reciben asignaciones familiares, los miembros del plan de enfermedades crónicas del ministerio y las personas que tienen insuficiencia renal crónica y las personas con cirrosis que estén bajo tratamiento del Fondo Nacional de Recursos.

Este beneficio aplicará para Montevideo y Canelones por 30 días y luego se evaluarán.

Cosse criticó que a su critero las medidas del gobierno llegaron tarde y Lacalle Pou le contestó este jueves que la intendenta "es tan previsible".

"Nosotros estamos para trabajar. No estamos para criticar", sostuvo en rueda de prensa, según consignó Subrayado. El mandatario dijo que si se decidía a criticar "tendría tanto para decir". "Y si me tiran la lengua no lo voy a hacer", aseguró.

"Si entramos en la manija que hicieron un Antel Arena que costó dos veces más de lo que iba a costar. Que dijeron que iba a haber una regasificadora y se llevaron la plata para ahí y no la gastaron. No es el tono de ahora", dijo Lacalle Pou.

Respecto a las medidas de la comuna, el presidente dijo que "lo mejor es enemigo de lo bueno". "Si la intendencia tiene a su alcance esta posibilidad, cómo me va a molestar. Me parece que todos tenemos que ayudar. Es justamente lo que estamos reclamando: que todo el mundo nos pongamos arriba del barco a remar y no pinchando el barco como continuamente hacen algunos".