Cosse sobre los medicamentos gratis de Sartori: "Es demagogia"

Mediante un video que se comenzó a difundir por Whatsapp, el precandidato nacionalista Juan Sartori ofrece una tarjeta – MedicFarma– que promete medicamentos gratuitos para jubilados y pensionistas a partir del 1° de marzo de 2019, si llega a la presidencia. Ante la propuesta del multimillonario, la precandidata del Frente Amplio (FA) Carolina Cosse opinó en Radio Uruguay: “Eso es demagogia, no tiene otra forma de ser descripto”.

Para la frenteamplista, la estrategia de Sartori engaña y abusa de los sectores más débiles de la población a los que “los gobiernos del FA les ha respondido con medidas concretas, durante 15 años consecutivos, por encima del aumento de precios, el aumento de las jubilaciones”.

Esto es demagogia. Una acción vergonzosa que busca aprovecharse de uno de los sectores más vulnerables de nuestro país. https://t.co/9ICz1UhBCa — Carolina Cosse (@CosseCarolina) 15 de junio de 2019

Cosse advirtió a la población: “No se dejen engañar”.

Por otro lado, la exministra de Industria criticó la forma en que Sartori llama a la austeridad pero despliega una campaña publicitaria millonaria y cuestionó cuáles son las propuestas que tiene el precandidato blanco para los empresarios. “De eso no lo he oído hablar. ¿Qué será que tiene escondido que no lo está proponiendo?, agregó Cosse”.