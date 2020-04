Crean "el Google Maps" de las ollas populares de Uruguay

Olla Popular es una página web cuyo objetivo es dar a conocer los lugares donde están proporcionando comida en Uruguay. El sitio le permite al usuario encontrar la olla más cercana a su domicilio, saber sus horarios y contactarse con sus organizadores. Además, tiene la opción de donar alimentos y elegir el lugar para hacerlo.

Para saber qué olla es las más cercana, hay que dejar que el navegador acceda a la ubicación en la que se está. Una vez hecho esto, el buscador arrojará todos los lugares más cercanos indicando la distancia, dirección, horario y, en algunos casos, teléfono de contacto.

Si se desea conocer todas las ollas que hay en Uruguay, el sitio proporciona un mapa con el que se puede buscarlas libremente. Además, separa los lugares de las donaciones de los que son para comer.

¿Cómo donar?

1) Ir a la sección "donaciones", que está en la barra superior.

2) Debajo de cada artículo marcar "añadir al carrito".

3) Una vez marcados todos los productos, acceder a la opción "ver carrito". Esta opción aparecerá al lado del botón "añadir al carrito" previamente cliqueado.

4) En la nueva pestaña se verán todos los artículos elegidos. Definir la cantidad a donar de cada uno.

5) Hacer clic en "finalizar donación".

6) Completar el formulario con los datos personales y elegir a qué olla se donará.

La página no tiene un servicio de envíos, por lo que cada persona deberá coordinar de manera particular cómo se entregarán o buscarán los alimentos. "Hay días que no les donan cosas y hay gente que se va llorando porque no tienen para comer", cuenta uno de los fundadores.

Olla Popular

Formo parte de una olla, ¿cómo me registro?

En la sección "contacto" se debe completar los datos personales de un miembro responsable de la organización y enviar el mensaje aclarando que se quiere registrar como olla popular.

"El registro es gratuito. Nosotros estamos pagando el costo del sitio web. Los que se están llevando todo el esfuerzo son los que que están cocinando todo el día", comenta Fabricio Alvarez, uno de los creadores.

¿Cómo nació?

Fabián Delgado, Martín Pérez y Fabricio Alvarez contaron que miraban el informativo todos los días y que veían la cantidad de ollas populares que existen en el país. "Lo que pasaba es que se perdía dónde estaban cuando terminaba el informativo. Yo, por ejemplo, no sabía que alrededor de mi casa habían tres", explica Alvarez.

Fabricio comenta que prepararon el sitio en cinco días y que lo lanzaron el martes de noche, por lo que queda mucho por mejorar. "La idea más avanzada es que cada olla popular pueda tener su sitio donde diga qué necesita específicamente".