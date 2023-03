Crece la demanda de apartamentos en Ciudad de la Costa: ¿cuánto cuestan?

El balance inmobiliario de 2022 reflejó, una vez más, el desarrollo que viene registrando Ciudad de la Costa desde los últimos años.

Según el portal inmobiliario Infocasas, que trabaja en los mercados inmobiliarios de Montevideo, Canelones y Maldonado, Ciudad de la Costa se ubicó en la posición número 10 en el ranking de las zonas más buscadas para la compra de inmuebles en 2022. Este lugar se posicionó detrás de los barrios montevideanos de Pocitos, Cordón, La Blanqueada, Centro, Punta Carretas, Parque Rodó, Carrasco Norte, Tres Cruces y Malvín.

Al mismo tiempo, Ciudad de la Costa se posicionó en el mismo lugar en el ranking que elabora la plataforma en cuanto al análisis del mercado de alquileres en esos tres departamentos.

Las propiedades ubicadas en Ciudad de la Costa tienen un costo de metro cuadrado promedio de US$ 1.200, indicó un análisis efectuado por la tecnología BigData by Infocasas, al que accedió Café & Negocios. “Las casas son el eje predominante en esta zona, con principal destaque actual en proyectos de urbanizaciones cerradas o similares”, agrega el informe basado en un total de 700 propiedades ubicadas en esa zona.

Sin embargo, el análisis sostiene que “existe un stock de apartamentos en esta zona ligado a proyectos generalmente situados sobre primera línea frente al mar o, de lo contrario, sobre las avenidas (Racine, de las Américas y hasta Parque Miramar)”. En este sentido, explicaron desde Infocasas que los apartamentos de esta zona presentan “diferenciales de calidad únicos”, como vistas a los lagos, al mar, o también acceso a amenities ligados a deportes acuáticos y servicios.

El costo del metro cuadrado de los apartamentos ubicados en Ciudad de la Costa rondan los US$ 2.300. De todos modos, lugares como Parque Carrasco, Barra de Carrasco y Parque Miramar —eje del desarrollo de esa zona, según el informe— superan ampliamente el promedio general, dado que sus costos se ubican en US$ 3.200, US$ 3.400 y US$ 3.500 el metro cuadrado, respectivamente.

Por otro lado, según el reporte anual de Mercado Libre, “en los últimos años, Ciudad de la Costa vive un cambio en su matriz de propiedades”.

La oferta de apartamentos en esa región completó el 2022 con una representación del 29% del total, lo que implicó un crecimiento del 5% solo en este año y cerca del 20% desde 2018, detalla el informe.

La demanda por este tipo de propiedad “creció en cantidad en los últimos años, sin embargo se mantiene similar en proporción a la demanda por casas, que también aumentó desde 2018, cuando se comenzó a realizar este informe. Esto puede explicarse porque las zonas más demandadas de esa región tienen mayor oferta de casas que de apartamentos”, añade el reporte sobre el comportamiento que registró el mercado de propiedades durante el año pasado.

El Pinar, Solymar y Lagomar son las tres localidades más buscadas de la Ciudad de la Costa, al mismo tiempo que Barra de Carrasco, Parque Miramar, Parque Carrasco y Haras del Lago son las que tienen mayor oferta de apartamentos.

Según los datos aportados por Mercado Libre, los apartamentos ubicados en Barra de Carrasco, Parque Miramar y Parque Carrasco registraron un valor cercano a los US$ 3.500 el metro cuadrado.

Al mismo tiempo, las casas en estas localidades registraron un valor menor del metro cuadrado. Este costo fue de US$ 2.735 en promedio para Parque Miramar; US$2.437 en Barra de Carrasco y US$1.916 para Parque Carrasco.