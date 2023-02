Crimen de Lucio: fiscal sostuvo que las asesinas tenían una "personalidad perversa" que les permitía abusar y golpear al niño

La fiscal de la Pampa, Verónica Ferrero, una de las encargadas de llevar adelante la investigación contra las asesinas de Lucio Dupuy brindó una entrevista en la que dio más detalles sobre el crimen cometido por su madre y su pareja. "Ellas dos golpeaban y abusaban a Lucio Dupuy de manera constante y después se ponían de acuerdo sobre cómo disimular. No llevándolo al jardín, al médico, no dejando ver a los familiares, aislando al niño. Pudieron seguir con los ataques crónicos", contó en entrevista con Radio con Vos de Argentina.

La fiscal reveló la existencia de 16 mil mensajes en los que Abigail Paez y Magdalena Espósito, las asesinas de Lucio hablaban sobre "hacerlo desaparecer" para que no interfiriera en la relación entre ellas. En un chat del 18 de octubre de 2021, según informa Clarín decía lo siguiente:

Magdalena Espósito Valenti: A mi me encantaría que nosotras volvamos a estar solas como en Córdoba. Y si Lucio impide que nuestra relación fluya yo no lo voy a permitir. Porque no me importa tanto como vos. Y si lo defiendo o me pongo en el medio a veces es solo porque tiene 5 años y no puede defenderse solo.

Abigail Páez: En ley y hablar con un juez y darlo en adopción.

Magdalena Espósito Valenti: Es que trato de no pensar en eso. Porque sinceramente me hace mal. Me pone en una situación incomoda en la que no quiero estar. Me gustaría poder hacerlo desaparecer.

Abigail Páez: Ja, si lo habré pensado.

Por su parte la fiscal en Radio con Vos sostuvo que ellas consideraban que el niño era el "culpable" de las peleas entre ellas. "Lo que sí pudo acreditarse es que el niño era un objeto de satisfacción de ambas para golpearlo, abusarlo o cobrar un dinero por tenerlo", dado que ellas recibían dinero del padre de Lucio por obtener la tenencia.

"Con cada nueva prueba que analizábamos quedábamos anonadados, por eso es un caso con tanta repercusión y que generó tanto dolor en la sociedad y familiares. No se puede explicar el accionar de estas personas, no tengo palabras para describir lo que me ha provocado personalmente conocer los detalles más macabros de este caso que se llevó la vida de este niño", agregó la fiscal.

A pesar de que el abuelo de Lucio sostuvo que a Lucio lo mataron por el mero hecho de ser varón, la fiscal explicó porque descartó el "odio de género" en la causa. "No utilizamos odio de género porque los psicológos (que perfilaron a la pareja) determinaron que no había odio de género sino que ambas tienen 'personalidad perversa'. Generaron un vínculo dual donde existen solo ellas, solo hablan de ellas, no hicieron duelo por la muerte del niño y eso no permitía que hubiese un tercero. Lucio no era considerado ni siquiera una persona. Les estorbaba. Decían que era culpable de las discusiones que tenían como pareja y por eso sufría los ataques", aseguraron.