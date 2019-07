Crisis en Puerto Rico: así se viven las creativas protestas que piden la renuncia del gobernador Rosselló

Getty Los manifestantes se han agrupado bajo el lema #RickyRenuncia.

"Ricky vas pa'fuera, papi", escribió en su cuenta de Instagram Gonzalo Trinidad, más conocido como el "Rey Charlie".

Como parte de las protestas que piden la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, el "Rey Charlie" ha convocado caravanas de motocicletas que, según medios locales, han reunido a más de 3.000 motoristas en San Juan.

En uno de los videos de las caravanas incluso se ve a un jinete que cabalga raudo junto a las motos.

Otra protesta fue la de un grupo de motos acuáticas que se acercaron a la muralla de La Fortaleza, la mansión que sirve de residencia oficial del gobernador.

"¡Ricky ya tu pueblo no te quiere ahí mijo, suelta la silla!", se escucha desde una lancha.

De fondo se oye un reggaetón: "Es hora de sacar las ratas, que se vaya Ricky, que se vaya el otro, que se vaya Tata…".

https://twitter.com/MarioAlegre/status/1151713173491335169

Así, Puerto Rico completa más de diez días con miles de manifestantes que se las ingenian para mostrar su rechazo a Rosselló, un descontento que se agrupa bajo el lema #RickyRenuncia.

La indignación surgió luego de que se revelaran los contenidos de un chat en el que Rosselló y varios de sus colaboradores intercambiaban mensajes que han sido calificados de misóginos y homófobos, y que también incluyen burlas a las víctimas del huracán María que devastó la isla en 2017.

Pero para los manifestantes, los mensajes del chat son solo una parte del problema, pues también acusan a Rosselló de corrupción y de mal manejo de la crisis económica en la que se hundió el país luego del huracán.

Mientras tanto, el gobernador ha pedido disculpas, afirma que no renunciará y ha publicado mensajes en los que dice que está reflexionando y escuchando al pueblo.

Getty Decenas de miles de personas piden la renuncia de Rosselló.

Los estudiantes

"El chat nos confirmó que en Puerto Rico gobierna una pandilla de machistas soberbios y rotundamente corruptos", le dice a BBC Mundo Gabriel Casal, un estudiante universitario de 23 años que ha participado en las manifestaciones de los últimos días.

Casal, activista estudiantil, afirma que estas protestas son las más concurridas en las que ha participado.

"Este ha sido el proceso más liberador que ha vivido este país, es increíblemente refrescante ver a tanta gente que por primera vez sale a la calle".

"Rosselló se llenó la boca exigiendo que renunciara Maduro, pero al final del día el Rictador es Ricardo Rosselló, que se niega a ceder ante el reclamo popular".

Según Casal, los estudiantes exigen la salida del gobernador, pero van más allá, reclaman justicia para las víctimas del huracán, que se ponga fin a las medidas de austeridad que afectan a la isla y "que se vayan todos los corruptos del gobierno".

https://twitter.com/leandrareports/status/1152424176294273026?s=20

El llamado de las mujeres y la comunidad LGBT

Para Vanesa Contreras, integrante de la Colectiva Feminista en Construcción, los chats explican la actitud que, según ellas, Rosselló ha tenido frente a la violencia contra las mujeres y la comunidad LGBT.

Según Contreras, en 2018 en Puerto Rico se duplicaron los casos de feminicidios.

"Cuando salieron los chats entendimos por qué el gobernador nunca reconoció que vivíamos en un estado de emergencia por violencia machista y es que él es el primer agresor de las mujeres", le dice Contreras a BBC Mundo.

"El chat fue la gota que colmó el vaso, porque las políticas públicas de este gobierno han demostrado la misoginia y la homofobia que existe en el gobierno de Puerto Rico".

En el chat, Rosselló y sus colaboradores insultan a adversarias políticas. Usan la expresión "gatita" y otras palabras malsonantes.

El gobernador ha insistido en pedir disculpas y en que no ha cometido ningún delito.

"Yo no he cometido acto ilegal y no he cometido acto de corrupción. Yo estoy claro en eso. Yo cometí unos actos impropios. Y solicité disculpas por eso", dijo.

Getty Los colectivos feministas han salido a marchar.

Las víctimas de María

El chat también incluye al menos un comentario que se burla de los cadáveres de quienes murieron en el huracán María.

"Es insensible y macabro", le dice a BBC Mundo Gloribel Delgado, portavoz del Proyecto 4645, que realiza manifestaciones artísticas para honrar a las víctimas del huracán.

El nombre del proyecto se refiere a las 4.645 personas que según la Universidad de Harvard murieron por el paso de María. Durante casi un año, el gobierno sostuvo que solo habían muerto 64 personas, luego aumentó la cifra oficial a 3.000.

Según cuenta Delgado, a muchas personas que perdieron seres queridos durante el huracán se les entregaron cadáveres de otras personas que no eran sus familiares o simplemente nunca los recibieron.

https://www.instagram.com/p/B0Pa-LwFp_X/?utm_source=ig_web_copy_link

A otros, dice Delgado, les tocó ver cómo se descomponían los cuerpos de sus familiares porque los servicios forenses no llegaron a tiempo.

"Ver los chats es como si se volviera a abrir todo ese dolor", dice. "Te volvieron a matar a tu familiar".

"Los familiares de las víctimas no van a estar tranquilas hasta que el renuncie".

Una semanas después del huracán, José Manuel González, un hombre 89 años residente en Bayamón, cayó enfermó y tuvo que ser llevado al hospital.

Según sus hijos, su padre no pudo ser atendido porque tras el huracán el hospital había quedado sin luz y sin oxígeno. Días después, murió.

Getty A Rosselló lo acusan de misógino y machista.

"El chat revela el verdadero carácter del gobernador", le dice a BBC Mundo María Salomé de Caro, hija de González.

"Mofarse de nosotros los puertorriqueños cuando estábamos en la etapa más baja después del huracán".

"Para mí, esa persona no tiene dignidad, para mí esa persona es nadie".

Las reflexiones de Roselló

Con el paso de los días la presión sobre Roselló aumenta, pero el gobernador dice que no va a renunciar.

"El pueblo está hablando y me toca escuchar", escribió Rosselló este martes en su Twitter.

https://www.instagram.com/p/B0PQEzuhg2O/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

"Han sido momentos de total reflexión y de tomar decisiones que se van ejecutando según las preocupaciones del pueblo de Puerto Rico y sus mejores intereses".

Pero mientras el gobernador reflexiona, los manifestantes no dan señales de tregua.

"Está apostando a que la gente se canse y está logrando lo contrario, cada vez hay más protestas y más originales", dice Vanesa Contreras.

"Hay rabia, hay indignación, pero también hay una alegría porque estamos llegando a la esperanza radical de que es posible comenzar a cambiar las cosas de una vez y por todas".

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=CDhpgl99TW8&t=12s

https://www.youtube.com/watch?v=Vj_t9HtAFOY

https://www.youtube.com/watch?v=Vx5mgjdE9Rc