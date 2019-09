Criterios para elegir al mejor inversor y hacer crecer una empresa

En apenas cinco años, Spotahome -dedicada al mercado inmobiliario- es una de las start up que más financiación ha captado en el panorama español. Nada menos que US$ 66 millones. Sin embargo para su fundador, Alejandro Artacho, lo más importante no es el dinero, sino el smart capital: el valor añadido que aporta un inversor en forma de asesoramiento, experiencia y contactos.

En cambio para Mammoth Hunters, una compañía española dedicada al cuidado físico de las personas, localizar un inversor profesional se había convertido en un proceso largo y tedioso en el que le exigían métricas de crecimiento que no encajaban con sus planes. Así que acudió a una plataforma de crowdfunding. Logró su objetivo de captación (US$ 88.000) e incluso recaudó otros US$ 110.000 más. Y todo ello en tiempo récord: menos de un día.

Spotahome y Mammoth Hunters optaron por vías de financiación muy distintas. Pero tienen algo en común. Los dos acertaron a la hora de escoger los mejores socios para su proyecto empresarial.

El momento en el que se encuentra la start up y las métricas que sea capaz de ofrecer determinan no sólo el tipo de inversor al que puede aspirar, sino la clase de socio que necesita.

Así, en las fases iniciales es habitual incorporar perfiles como el de un inversor ángel. “Tienen una estructura menos profesionalizada y un mayor componente de mecenazgo, por eso entran en una fase más temprana”, explica Manuel Romera, director del Sector Financiero de IE Business School.

Suelen actuar como mentores, facilitándo el asesoramiento y los contactos necesarios para dar el primer empujón. Lo mismo sucede con las incubadoras de negocios. Son ideales para las etapas iniciales, ya que proporcionan todo tipo de recursos a la start up, desde servicios de coaching hasta un espacio físico . No obstante, no todas ellas están dispuestas a entrar en el capital de las compañías. En fases más maduras del negocio, las start up suelen recurrir a fondos de capital riesgo y aceleradoras de empresas.

Objetivos financieros

Es necesario calcular el importe que se quiere captar, ya que no todos los inversores son capaces de proporcionarlo, y el plazo deseado. Pero también es necesario valorar otros objetivos más allá del meramente monetario. Si se busca smart capital es conveniente localizar un inversor profesional cuya experiencia e intereses coincidan con los de la start up. En este sentido se pueden sopesar las ventajas de una aceleradora vertical donde además de un expertise especializado, será más fácil obtener los contactos que necesita el negocio tanto en términos de proveedores como de futuros clientes. También se puede optar por el venture corporate, esto es, la alianza estratégica con una gran compañía del sector.

Por otro lado, vías como el crowdfunding cuentan con su propio valor añadido: los nuevos inversores se convierten en embajadores de la marca, lo que supone una poderosa herramienta de márketing.

Control de la compañía

Hay que valorar hasta qué punto se quiere fomentar o evitar a toda costa que los nuevos inversores influyan en la gestión de la compañía. Aquellos que valoren al máximo su independencia pueden optar por el clásico FFF (family, fools and friends) o bien acudir al crowdfunding.

Pero cerrar una ronda recurriendo exclusivamente a pequeños inversores no es nada fácil. En el otro extremo se sitúa el capital riesgo, cuya influencia en la gestión suele ser más elevada, ya que su inversión ha de cumplir con unos parámetros en términos de plazo y múltiplos de rentabilidad.

(Expansión - Ripe)