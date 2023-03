Críticas a la BBC por suspender al exfutbolista Gary Lineker por sus opiniones en Twitter

La BBC decisión suspender a Gary Lineker como presentador de Match of the day (el juego del día) hasta “llegar a un acuerdo sobre el uso de sus redes sociales”. Se trata de uno de los astros de la selección inglesa, el mayor anotador de goles (seis) del Mundial México ‘86, pese a que su equipo perdió con el de la Argentina que contaba con Diego Maradona cuando este era el mejor del planeta.

Lineker pateaba muy fuerte y, esta vez, pese a que dejó las canchas, el exdelantero usó las redes con la misma dureza con que le daba a la número cinco. Tuiteó en contra de la política migratoria del gobierno británico. Debe decirse, nobleza obliga, que la redacción de la BBC dio todos los detalles del entredicho.

La conducción de la cadena dijo que la "actividad reciente en las redes sociales de Lineker era una violación de nuestras normas". Agregó que debería "mantenerse bien alejado de tomar partido en cuestiones políticas partidarias o controversias políticas".

El viernes, la cadena anunció que, tras hablar con el astro futbolístico y figura central de la BBC, que Lineker “dejará de presentar Match of the Day hasta que tengamos una posición acordada y clara sobre su uso de las redes sociales". El comunicado aclara que "cuando se trata de liderar nuestra cobertura de fútbol y deportes, Gary es insuperable".

El pasado martes 7, Suella Braverman, a cargo de la secretaría de Interior del gobierno, anunció que quienes lleguen sin permiso a territorio británico no podrán solicitar asilo. Si bien Gran Bretaña no tiene tantos migrantes ilegales por ser un territorio insular, a través del Canal de la Mancha, crecieron los viajes de buques que transportan personas que huyeron del hambre o por cuestiones políticas.

Ante esto, Lineker lanzó un tuit que para 10 Downing Street, la sede del gobierno, fue un pelotazo muy duro. Lineker es una figura demasiado popular y el primer ministro conservador Rishi Sunak quiere mostrar su autoridad con medidas antimigratorias.

El presentador de El partido del día tuiteó que se trataba de una "política inconmensurablemente cruel dirigida a las personas más vulnerables en un lenguaje que no es diferente al utilizado por Alemania en los años 30". O sea, sin pelos en la lengua. La respuesta de la funcionaria Braverman no demoró: Lineker "minimiza la indecible tragedia" del Holocausto. La funcionaria se expresó en el podcast Pensamiento político de la BBC y agregó que la comparación con los nazis era "inútil". Mencionó, además, algo personal: “Mi esposo es judío”.

La realidad es que Lineker no fue el único, según publica la misma BBC, a raíz de esto: “Muchos parlamentarios de la oposición y organizaciones benéficas también se opusieron enérgicamente a los planes del gobierno”, dice un artículo de la prestigiosa cadena británica. Rishi Sunak, sobre esta prohibición a los que lleguen sin permiso, dijo sin vueltas que es una "prioridad para el pueblo británico”.

Lineker es –o fue, según como termine esto- presentador de Match of the Day por 24 años consecutivos y nunca se privó de abogar por los migrantes. Incluso dio alojamiento a quienes solicitaron asilo. La BBC jamás lo censuró durante los gobiernos conservadores previos al de Sunak aunque el astro futbolístico siempre usó las redes para dar sus opiniones, como hace cualquiera, y sobre todo cuando es alguien tan popular.

Por caso, Lineker hizo públicos sus desacuerdos con el Brexit mientras este era tema de acalorados debates.

El comunicado de la dirección de la BBC quiso atajar el pelotazo de Lineker diciendo: "Nosotros nunca hemos dicho que Gary debería ser alguien que no tenga opiniones o que no pueda tener una perspectiva sobre temas que le interesan, pero hemos dicho que debería mantenerse bien alejado de tomar partido en cuestiones políticas partidarias o controversias políticas". En fútbol eso es enredarse con la pelota.

Y, lejos de ayudar a solucionar el tema, contribuyó a que los compañeros de programa de Lineker se negaran a estar al aire en solidaridad con el conductor del ciclo. "Todo el mundo sabe lo que Match of the Day significa para mí, pero le he dicho a la BBC que no lo estaré haciendo mañana tuiteó el también exfutoblista Ian Wright el viernes.

El sábado el programa salió reducido a 20 minutos, sin presentadores ni tampoco con los comentaristas invitados habitualmente. Ese día, el director general de la BBC, Tim Davie, se disculpó ante la audiencia y aseguró estar trabajando para solucionar esa situación.

Lineker, que tenía tiempo libre, fue a la cancha a ver a Leicester City contra el Chelsea.

“En el estadio, algunos aficionados se hicieron fotos con él y otros mostraron carteles de apoyo”, dice el artículo de la propia BBC.

El mismo sábado, Rishi Sunak se dio cuenta que era momento de defender el arco y dijo que Lineker es un "presentador talentoso".

Agregó: "Como primer ministro, tengo que hacer lo que considero correcto, respetando el que no todo el mundo siempre vaya a estar de acuerdo. Por eso he sido tajante en mi enfoque para detener los barcos".

La Asociación Profesional de Futbolistas (PFA, por sus siglas en inglés) informó que jugadores y entrenadores de los 12 clubes de la Premier Ligue no darían entrevistas a Match of the Day, en solidaridad con Lineker.

"El PFA ha estado hablando con miembros que querían asumir una posición colectiva y poder mostrar su apoyo a aquellos que han elegido no ser parte del programa de esta noche", dijo la organización en un comunicado.

El portavoz del Partido Laborista, opositor al conservador Sunak, David Lammy, tuiteó que es "escalofriante" ver "una gran emisora pública acobardada ante los fanáticos de derecha". Agregó que "nuestra democracia está hecha de algo más fuerte que esto" y pidió que Lineker regrese al lugar de donde nunca debería haber salido: Match of the Day.